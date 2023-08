Aston Villa vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 continua con la actividad de la jornada 2 cuando el Everton se enfrente al Aston Villa de Unai Emery en un importante choque en Villa Park este domingo 20 de agosto.

Hora y Canal Aston Villa vs Everton

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Aston Villa vs Everton en VIVO

El Everton ocupa actualmente el puesto 15 en la clasificación de la Premier League y ha estado en mala forma desde el cambio de año. Los Toffees sufrieron una amarga derrota por 1-0 contra el Fulham en su partido anterior y tendrán que dar un paso adelante este fin de semana.

Por otro lado, Aston Villa está ubicado en la parte baja de la tabla de la liga en este momento y ha tenido un mal comienzo de temporada. El equipo local sufrió una sorprendente derrota por 5-1 a manos del Newcastle United la semana pasada y necesitará recuperarse en este partido.

Aston Villa tiene una ligera ventaja histórica sobre Everton y ha ganado 86 de los 228 partidos jugados entre los dos equipos, en comparación con las 82 victorias de Everton.

Pronóstico Aston Villa vs Everton

Los Villanos tienen un equipo impresionante a su disposición, pero fue sorprendentemente pobre en St. James’ Park la semana pasada. Jugadores como Moussa Diaby y Ollie Watkins pueden ser letales en su día y buscarán dejar su huella este fin de semana.

El Everton ha tenido problemas durante el último año y enfrentará otra batalla por la supervivencia en la Premier League esta temporada. Aston Villa es el equipo más fuerte en este momento y debería ser capaz de ganar este juego.

Predicción: Aston Villa 3-1 Everton

Last modified: agosto 19, 2023

