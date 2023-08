Liga MX Femenil

Continúa la acción de la Liga MX Femenil Apertura 2023 este lunes 21 de agosto, cuando Pumas reciba en el Olímpico Universitario al conjunto de Mazatlán en un duelo que ambas escuadras buscan ganar para salir de una mala racha.

Hora y Canal Pumas vs Mazatlán

Sede: Estadio Olpimpico Universitario, Ciudad de México.

Hora: 5:00 pm

Transmisión: VIX

Pumas vs Mazatlán EN VIVO

Las Universitarias continúan demostrando un desempeño bastante irregular con seis fechas ya disputadas y luego de ligar dos encuentros sin triunfo, buscarán regresar a ellos cuando reciban a uno de los equipos más débiles del torneo y aprovechar para escalar posiciones.

La derrota de la fecha anterior ante Tijuana, encendió algunas alarmas y obliga a las del Pedregal a conseguir un triunfo que las saque del pequeño bache en el que cayeron y las acerque a puestos de liguilla justo cuando comienza el segundo tercio del certamen.

Por su parte, Mazatlán sigue demostrando un pobre funcionamiento que arrastra desde el torneo pasado y con seis derrotas en seis duelos disputados, se ubican en la penúltima posición del torneo, gracias a que han metido un gol más que Santos Laguna.

Las Cañoneras cayeron en casa frente a Necaxa en la jornada anterior y se quedaron como uno de los dos equipos que aún no han ganado en el torneo. De hecho, Mazatlán acumula 14 derrotas consecutivas, iniciando desde la Fecha 10 del Clausura 2023 y no logra conseguir un triunfo desde la Jornada 5 del mismo torneo por lo que de no sumar de a tres en CU, llegarán a 19 partidos sin ganar.

Tanto Pumas como Mazatlán saben de la importancia de este partido ya que la campaña va tomando forma, aunque la realidad es que la UNAM es amplia favorita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Pumas vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Femenil Apertura 2023

Last modified: agosto 20, 2023

Etiquetas: Liga MX Femenil Apertura 2023