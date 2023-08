Granada vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Continúa la actividad de este sábado 26 de agosto en la jornada 3 de LaLiga 2023-2024, cuando el Granada se enfrenta al Mallorca en un encuentro crucial en el Estadio Los Cármenes.

Hora y Canal Granada vs Mallorca

Sede: Estadio Los Cármenes, Granada, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Granada vs Mallorca en VIVO

El Mallorca se encuentra actualmente en el puesto 15 de la clasificación de La Liga y ha estado plagado de inconsistencias durante el último año. El equipo visitante cayó por 1-0 a manos del Villarreal la semana pasada y necesitará trabajar duro para recuperarse en este partido.

El Granada, por otro lado, está en la parte baja de la clasificación liguera en este momento y ha tenido problemas en lo que va de temporada. Los anfitriones sufrieron una derrota por 2-0 ante el Rayo Vallecano en su partido anterior y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El Granada tiene un excelente historial reciente contra el Mallorca y ha ganado siete de los últimos 11 partidos disputados entre los dos equipos, frente a la insignificante victoria de los dirigidos por Javier Aguirre.

Predicción Granada vs Mallorca

El Granada tiene un equipo impresionante a su disposición, pero ha tenido un comienzo decididamente pobre en su temporada de La Liga. José Callejón estuvo impresionante para el equipo local la semana pasada y buscará dejar su huella este fin de semana.

El Mallorca puede dar un gran golpe en su día, pero tiene un pobre historial reciente en este encuentro. El Granada es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Predicción: Granada 2-1 Mallorca

Last modified: agosto 25, 2023

