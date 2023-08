Puerto Rico vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Gran juego tendremos este lunes 28 de agosto siguiendo con la jornada 2 del Mundial de Baloncesto FIBA 2023, donde Puerto Rico buscará sellar su clasificación a la siguiente fase, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Serbia que es el favorito a quedarse con el botín en el Coliseo Araneta.

Hora y Canal Puerto Rico vs Serbia

Sede: Coliseo Araneta, Quezón, Filipinas

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Puerto Rico vs Serbia en VIVO

Puerto Rico jugó el partido más emocionante de la primera jornada, logrando una victoria afortunada al vencer a Sudán del Sur en tiempo extra por 101-96 en la Copa Mundial FIBA.

Aunque esta victoria representa un resultado positivo para los puertorriqueños, es probable que sea el único aspecto positivo que puedan extraer de este partido. Parece que sus oponentes, en gran medida, se auto-derrotaron. El jugador más destacado en el equipo de Puerto Rico fue Stephen Thompson, quien anotó 21 puntos, mientras que Tremont Waters contribuyó con 19 puntos. Puerto Rico permitió una cantidad inaceptablemente alta de puntos por parte de un equipo que tiene limitaciones ofensivas. Esta vulnerabilidad podría acentuarse ante Serbia, un equipo con una ofensiva altamente competente.

Estos dos equipos se enfrentaron en un partido de preparación hace aproximadamente diez días, donde Serbia dominó completamente a Puerto Rico. Se anticipa que Puerto Rico intentará presentar una resistencia más sólida contra el equipo dirigido por Svetislav Pesic. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre qué tan exitosos serán en este intento. Sin duda, haber obtenido una victoria en la primera ronda es un aspecto positivo para ellos, y seguirán luchando por avanzar a la siguiente fase.

Por otro lado, el equipo liderado por el entrenador Svetislav Pesic logró una victoria convincente en la primera jornada de la Copa Mundial FIBA al superar a la selección China por 105-63.

Desde el inicio del partido, Serbia demostró su superioridad. Rápidamente tomaron una ventaja sustancial y aseguraron la victoria antes del medio tiempo. Como era de esperar, el jugador más destacado en el partido con la camiseta serbia fue Bogdan Bogdanovic, quien anotó 14 puntos, la misma cantidad que Vanja Marinkovic. Cabe mencionar que el tiempo de juego se distribuyó adecuadamente, en consideración del próximo partido contra Puerto Rico. Una preocupación para el técnico Pesic podría ser la lesión de Filip Petrusev; será necesario evaluar la gravedad de dicha lesión. El joven jugador abandonó el partido en el segundo cuarto y no volvió a jugar.

La selección dirigida por Svetislav Pesic claramente posee un talento considerablemente mayor que Puerto Rico, como se evidenció durante el periodo de preparación. Se espera que este partido sea diferente y que Puerto Rico se muestre como un oponente mucho más competente. Aunque se pronostica que Nikola Milutinov se destacará y marcará la diferencia en el equipo de Serbia, la ventaja adicional de Serbia radica en su banquillo más profundo. Estamos seguros de que este partido permitirá que el equipo fortalezca aún más su trabajo en equipo y se prepare para los retos futuros.

Predicción Puerto Rico vs Serbia

Considerando que estos dos equipos se enfrentaron recientemente en un partido de preparación donde Serbia dominó, se espera que Puerto Rico muestre un rendimiento mejorado en este encuentro. Sin embargo, dada la diferencia de talento y capacidad ofensiva, es probable que Serbia continúe como el favorito. Pronosticamos una victoria de Serbia por al menos 18 puntos.

