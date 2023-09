Alemania vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

La batalla por la supremacía del baloncesto mundial se reduce a dos equipos: Serbia y Alemania se enfrentarán en el juego por la medalla de oro de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023 este domingo 10 de septiembre en el Mall of Asia Arena en Pasay City, Filipinas.

Serbia, número 6 del mundo, superó a Canadá por 95-86 en su semifinal del 8 de septiembre para llegar a otra final, siendo esta la segunda vez en las últimas tres ediciones del torneo.

Por su parte, Alemania, el equipo número 11 en el ranking mundial, sobrevivió a una feroz remontada tardía de Estados Unidos en su enfrentamiento en las semifinales, ganando por un estrecho margen de 113-111 y reservando un lugar en la final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia.

Hora y Canal Alemania vs Serbia

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 6:40 am de México y Centroamérica. 7:40 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:40 am PT / 8:40 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Alemania vs Serbia en VIVO

Alemania y Serbia se han enfrentado solo una vez antes en el Campeonato Mundial FIBA, el predecesor de la Copa del Mundo, en un partido del Grupo A de la edición de 2010 del torneo, en el que los alemanes superaron a los serbios en doble tiempo extra, 82-81.

Para el juego que nos ocupa, hay muchas razones para creer que, una vez más, será una competencia muy reñida.

Alemania, liderada por sus estrellas de la NBA Dennis Schröder, Daniel Theis y Moritz Wagner, aún no ha sido derrotada en el torneo. Su ataque equilibrado ha demostrado ser difícil de descifrar para los equipos contrarios.

Para Serbia, la consistencia ha sido clave, lo que le ha sido muy útil, especialmente en la ronda del campeonato, venciendo sucesivamente a equipos de calidad como Lituania (en cuartos de final) y Canadá.

Bogdan Bogdanovic ha sido un líder sólido para los Eagles, con promedios de 19.4 puntos y 2.3 robos. Está hábilmente respaldado por Nikola Milutov (13.6 puntos por partido y 9 rebotes por partido) y Nikola Jovic (10.3 puntos por partido).

Predicciones Serbia vs Alemania

Alemania está en la final de la Copa Mundial FIBA por primera vez.

Probablemente veremos un partido muy parejo entre Alemania y Serbia, ya que ambos han demostrado ser equipos capaces y merecedores de ser coronados campeones del mundo.

Sin embargo, hasta el momento, los alemanes se mantienen invictos, lo que hace que sea difícil no verlos como favoritos. Han tenido un camino más difícil hacia la fase final, enfrentando a equipos fuertes como Eslovenia y Australia en rondas anteriores, y han respondido a cada desafío.

Sin embargo, se espera que Serbia ofrezca una dura competencia, y si encuentran su ritmo en el partido por el campeonato, podrían complicar las cosas incluso para un equipo tan fuerte como Alemania.

Last modified: septiembre 9, 2023

Etiquetas: Alemania