Salernitana vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2023-24

Serie A

Salernitana recibirá al Torino en el Stadio Arechi en la jornada 4 de la Serie A 2023-2024 este lunes 18 de septiembre, mientras reanudan su campaña liguera tras el parón internacional.

Hora y Canal Salernitana vs Torino

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Torino en VIVO

El Salernitana sufrió su primera derrota de la temporada en su salida anterior, cayendo por 2-0 ante Lecce. No han logrado ganar en los primeros tres partidos de liga, habiendo empatado sus dos primeros encuentros de la temporada.

Mientras tanto, el Torino logró su primera victoria de la temporada en su último partido, cuando Nemanja Radonjić consiguió un gol en el último suspiro en tiempo de descuento para ayudarles a derrotar al Génova por 1-0 en casa.

El equipo de Memo Ochoa se encuentra en la posición 16 de la clasificación liguera, con dos puntos en cuatro partidos. Los visitantes, gracias a su victoria en el partido anterior, subieron al puesto 11 de la clasificación con cuatro puntos.

Los dos equipos se han enfrentado 18 veces en todas las competiciones, seis de ellos en la Serie A. El Toro tiene ventaja sobre sus rivales del sur con nueve victorias en estos encuentros. I Granate cuenta con cinco victorias y cuatro partidos han terminado en empate.

Predicción Salernitana vs Torino

Salernitana ha tenido un comienzo lento en su campaña liguera, anotando tres goles y concediendo cinco en tres partidos hasta el momento. Sufrieron una derrota en su última salida sin encontrar el fondo de la red y buscarán mejorar su actuación en este partido.

No han logrado marcar en dos de sus últimos cuatro enfrentamientos contra los visitantes y también han anotado solo un gol en sus últimos cuatro encuentros en casa contra ellos. Teniendo esto en cuenta, Salernitana podría tener dificultades aquí.

Si bien no hay preocupaciones de lesiones para el entrenador Paulo Sousa, Boulaye Dia no se ha presentado a los entrenamientos desde que dejó Senegal en el parón internacional, por lo que su ausencia tendrá un impacto en el desempeño del club en este partido.

Il Toro logró su primera victoria de la temporada en su último partido y buscará aprovechar esa forma en este partido. Hasta ahora solo han marcado dos goles en tres partidos y necesitarán mejorar su rendimiento en el último tercio.

Teniendo en cuenta la historia reciente entre los dos equipos y su forma actual, esperamos que terminen con un empate con pocos goles.

Predicción: Salernitana 1-1 Torino

Last modified: septiembre 17, 2023

