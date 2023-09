Milán vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El Milán recibirá al Newcastle en San Siro en su primer partido de la fase de grupos de la Champions League 2023-2024 este martes 19 de septiembre.

Hora y Canal Milán vs Newcastle

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: HBO Max en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Milán vs Newcastle en VIVO

El Newcastle a la fase de grupos de la competición después de 21 años. Curiosamente, el Milán se convirtió en campeón la última vez que las Urracas jugaron en la Liga de Campeones en la temporada 2002-03.

El Milán fue eliminado en las semifinales por su archirrival Inter de Milán la temporada pasada. Sus luchas contra el Inter continuaron el sábado, cuando sufrieron una contundente derrota por 5-1 en San Siro en la Serie A. Rafael Leão anotó el gol del honor para ellos en la segunda mitad cuando su récord del 100% llegó a su fin.

Mientras tanto, el Newcastle volvió a la senda del triunfo después de tres derrotas consecutivas en la Premier League, ya que un penalti de Callum Wilson en la segunda mitad les ayudó a derrotar al Brentford por 1-0 en casa. En su última aparición en Europa llegaron a los cuartos de final de la UEFA Europa League en la edición 2012-13.

Los dos equipos se enfrentarán por primera vez, sin embargo, tanto los anfitriones como los visitantes se enfrentaron a equipos de Inglaterra e Italia antes de este partido respectivamente.

Predicción Milán vs Newcastle

Los Rossoneri sufrieron una derrota por 5-1 en su primer partido después del parón internacional, y esa derrota se produjo en San Siro contra su rival Inter de Milán, para colmo de males.

Stefano Pioli tuvo suspendido para el partido a Fikayo Tomori, uno de los principales defensores del Milán, y algunos de sus jugadores acababan de regresar de sus funciones internacionales, lo que contribuyó a la derrota. Buscará motivar a sus jugadores y ofrecer una mejor actuación en su primer partido de la Liga de Campeones.

Las Urracas tienen mucho en juego en este partido, ya que juegan en la competición por primera vez desde 2003. Después de haber logrado una estrecha victoria en su primer partido después del parón internacional, buscarán continuar esa forma en este partido.

Eddie Howe se quedará sin los servicios de Joelinton, quien sufrió una lesión en la rodilla durante el parón internacional con Brasil. El excentrocampista del Milán Sandro Tonali estuvo en el banquillo contra el Brentford y podría ser titular aquí.

La temporada pasada, cuatro de las cinco victorias del Milán en la Liga de Campeones fueron en casa, por lo que son los favoritos aquí. Sin embargo, la mayoría de sus jugadores clave aparecieron en la derrota del derbi ante el Inter, por lo que podrían tener problemas con su forma física para el partido. El Newcastle también ha sido inconsistentes en sus últimos partidos. Teniendo esto en cuenta, podría producirse un empate con pocos goles.

Predicción: Milán 1-1 Newcastle

Last modified: septiembre 18, 2023

