Liga MX Torneo Apertura 2023

Pachuca logró un valiosísimo triunfo 3-2 sobre Santos en la jornada 8 del Torneo Apertura 2023 en el Hidalgo.

El partido arrancó de manera cerrada, Pachuca buscaba tomar las riendas, pero no había mucho movimiento, parecía que al descanso no había goles, pero al 45+2 Marino Hinestroza puso el 1-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo Santos logró el empate al 56, sin embargo al 69 Bryan González le devolvió la ventaja los Tuzos, la polémica llegó al 77 cuando Javier Correa parecía poner el empate, pero tras revisarse en el VAR se marcó una mano para anular la anotación, finalmente al 90+2 Illian Hernández decretó la victoria con el 3-1, aunque todavía al 90+5 Félix Torres puso el 3-2, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria Pachuca arribó a 9 puntos en la doceava posición, justo debajo de Santos que se quedó con 11 unidades. En la jornada 9 de la Liga MX, los Tuzos visitarán a Chivas el sábado, un día después los Guerreros recibirán a Necaxa. Pachuca 3-2 Santos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Santos 3-2 Jornada 8 Liga MX Apertura 2023

