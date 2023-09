Real Madrid vs Union Berlín EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El Real Madrid intentará lograr seis victorias consecutivas en todas las competiciones al comienzo de la campaña 2023-24 cuando reciba al Union Berlin en la jornada 1 de la Champions League 2023-2024 este miércoles 20 de septiembre.

Los Blancos entrarán en la competición tras una victoria por 2-1 sobre la Real Sociedad en La Liga, mientras que el Union Berlin sufrió una derrota por 2-1 ante el Wolfsburgo en su último partido de la Bundesliga el sábado.

Hora y Canal Real Madrid vs Union Berlín

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Real Madrid vs Union Berlín en VIVO

El Real Madrid no ha estado en su mejor momento a principios de temporada, pero los gigantes de la capital han sido increíblemente efectivos, registrando cinco victorias consecutivas en La Liga para ubicarse en la cima de la tabla con 15 puntos.

El equipo de Carlo Ancelotti venció al Athletic Bilbao y al Almería por márgenes de dos goles en sus dos primeros partidos ligueros de la campaña, pero solo ha superado en sus últimos tres partidos contra Celta de Vigo, Getafe y Real Sociedad, venciendo a este último por 2-1 el domingo por la tarde para volver a la cima.

El Real Madrid tiene la pequeña cuestión de visitar al Atlético de Madrid en el derbi madrileño de este fin de semana, pero su foco actual está en la Liga de Campeones, ya que intenta hacer el comienzo perfecto para una sección que también incluye al equipo portugués Braga y al campeón italiano Napoli.

Los Blancos han ganado la Copa de Europa en 14 ocasiones, lo que los convierte cómodamente en la fuerza dominante en la historia de esta competición, siendo su último éxito en la temporada 2021-22.

El Real Madrid alcanzó las semifinales de la competición de la temporada pasada, perdiendo ante el Manchester City, y se espera que vuelva a avanzar en el torneo esta temporada.

Los Merengues lograron recuperar a un jugador lesionado el fin de semana, con Dani Ceballos en la convocatoria de la jornada por primera vez esta temporada, tras superar un problema en el bíceps femoral.

Ferland Mendy podría regresar para este concurso, pero Los Blancos definitivamente volverán a carecer de los servicios del trío clave Thibaut Courtois, Eder Militao y Vinicius Junior, mientras que la llegada de verano, Arda Guler, tampoco está disponible.

Joselu ha impresionado junto a Rodrygo en el último tercio del campo, y la pareja continuará su asociación el miércoles, mientras que es probable que sean los mismos cinco jugadores que el domingo.

Ancelotti podría hacer solo un cambio, y es probable que Eduardo Camavinga sea convocado en lugar de Toni Kroos, que ya no es un titular garantizado, como también es el caso de Luka Modric.

Mientras tanto, Jude Bellingham probará por primera vez el fútbol de la Liga de Campeones con la camiseta del Real Madrid, y el jugador de 20 años ha estado en excelente forma esta temporada, encontrando ya el fondo de la red en cinco ocasiones.

Mientras tanto, el Union Berlin terminó cuarto en la Bundesliga la temporada pasada, sumando 62 puntos en 34 partidos, lo que le permitió clasificarse directamente para la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez.

Die Eisernen jugó en la Europa Conference League durante la temporada 2021-22, pero no logró pasar de la fase de grupos, aunque sí llegó a los octavos de final de la Europa League 2022-23.

Union Berlin dará ahora el paso a la competición de copa más importante del fútbol europeo, y entrará en la competición en el Bernabéu tras dos resultados nacionales decepcionantes.

De hecho, el equipo de Urs Fischer ha perdido sus dos últimos partidos en la Bundesliga contra el RB Leipzig y el Wolfsburgo, después de tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas las dos primeras en la liga, y un total de seis puntos le han dejado en la octava posición de la clasificación.

El Union Berlin es una incógnita en esta competición, lo que podría ayudarles el miércoles por la tarde, pero su estado de forma en casa en la sección probablemente determinará si tienen posibilidades reales de llegar a la ronda eliminatoria del torneo de esta temporada.

El Union Berlin no podrá contar con los servicios de Rani Khedira, Andras Schafer y Laurenz Dehl para el partido en la capital española por lesión.

Kevin Volland actualmente cumple una suspensión de la Bundesliga, pero el delantero está disponible para este juego y lo más probable es que brinde una opción desde el banquillo.

Kevin Behrens ha sido la principal fuente de goles del equipo a principios de temporada, encontrando el fondo de la red en cuatro ocasiones, y volverá a figurar en el último tercio del campo.

También es probable que sea titular el delantero cedido del Chelsea David Datro Fofana, aunque el experimentado Leonardo Bonucci figurará entre los suplentes desde el primer pitido.

Pronóstico Real Madrid vs Union Berlin

Este tiene el potencial de ser un partido muy entretenido, ya que Union Berlin buscará dejar su huella el miércoles por la noche. Apoyamos a los visitantes para que marquen, pero esperamos que la amplia experiencia del Real Madrid en la competición les ayude a conseguir los tres puntos en la capital española.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Union Berlin

Last modified: septiembre 19, 2023

Etiquetas: Canal Real Madrid vs Union Berlín