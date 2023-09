Granada vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Granada recibe al Betis en el Estadio Nuevo Los Cármenes este jueves 28 de septiembre siguiendo con la jornada 7 de LaLiga 2023-2024.

Hora y Canal Granada vs Betis

Sede: Nuevo Estadio de Los Cármenes​, Granada, España

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Granada vs Betis en VIVO

El anfitrión perdió 1-0 ante Las Palmas, a pesar de tener ventaja numérica durante la última media hora del partido. El Granada ocupa el puesto 19 en la clasificación liguera con tres puntos en seis partidos, estando solo a un punto del último clasificado, el Almería.

El Betis, por su parte, empató 1-1 con el Cádiz en su último encuentro. Se encontraron con un gol de desventaja al final de la primera mitad antes de que el empate de Guido Rodríguez les diera un punto muy merecido. Los visitantes son décimos en la tabla de puntos con ocho puntos.

Ha habido 56 encuentros entre los dos equipos, con el Granada perdiendo 27-18.

Predicción Granada vs Betis

El Granada lleva una racha de tres derrotas consecutivas y ha perdido cinco de sus seis partidos. Han perdido dos de sus últimos tres partidos en casa.

Mientras tanto, el Betis lleva una racha de tres partidos sin ganar y ha ganado uno de sus últimos seis partidos entre competiciones. Han perdido sus últimos tres partidos como visitantes, pero deberían sumar el máximo de puntos contra rivales más débiles esta semana.

Predicción: Granada 1-3 Betis.

