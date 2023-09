West Ham vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

West Ham recibirá a Sheffield en el London Stadium este sábado 30 de septiembre en la jornada 7 de la Premier League 2023-2024 donde ambos equipos buscan volver a la senda ganadora.

Hora y Canal West Ham vs Sheffield

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Sheffield en VIVO

El West Ham ha sufrido derrotas consecutivas por 3-1 en sus dos últimos partidos de liga, cayendo en casa ante el Manchester City hace quince días y perdiendo fuera de casa ante el Liverpool la semana pasada. Curiosamente, Vladimír Coufal asistió en ambos partidos, con James Ward-Prowse marcando contra el City y Jarrod Bowen encontrando el fondo de la red contra el Liverpool.

El Sheffield sufrió su quinta derrota de la temporada la última vez, cayendo en casa por 8-0 ante el Newcastle. Fue su mayor derrota en la historia de la Premier League. Siguen al final de la clasificación con sólo un punto en seis partidos.

Los Hammers volvieron a la senda del triunfo en la Copa de la Liga el miércoles, venciendo al Lincoln City por 1-0 gracias al gol de Tomáš Souček en el minuto 70.

Los dos equipos se han enfrentado 91 veces en todas las competiciones, con sólo ocho encuentros en la Premier League. Los visitantes tienen la ventaja en el historial de enfrentamientos directos con 38 victorias a su nombre. Los Hammers han vencido a sus rivales del norte 32 veces y 21 partidos terminaron en empate.

Predicción West Ham vs Sheffield

Los Hammers han ganado cinco de sus últimos seis partidos en casa en todas las competiciones, anotando 13 goles y concediendo siete veces en ese período. David Moyes tendrá un equipo casi completo para este partido, con solo Aaron Cresswell fuera por una lesión en el tendón de la corva, aunque ya con Edson Álvarez listo para dar el cien.

Los Blades necesitarán recuperarse con intención después de una paliza de 8-0 en casa ante Newcastle la semana pasada, pero una larga lista de lesionados probablemente frustre su plan. Se espera que Paul Heckingbottom viaje a Londres sin Max Lowe, Ben Osborn, John Fleck, Rhian Brewster, Rhys Norrington-Davies, George Baldock y Daniel Jebbison debido a lesiones.

Es probable que William Daugaard Osula se someta a una prueba de aptitud física tardía, pero Oli McBurnie debería regresar tras su suspensión de un partido, añadiendo los dientes que tanto necesita a su ataque.

Teniendo en cuenta los problemas de los visitantes esta temporada y la ventaja de jugar en casa para los Hammers, apoyamos a los anfitriones para que registren una cómoda victoria y las probabilidades de dejar la portería a cero también parecen buenas.

Predicción: West Ham 2-0 Sheffield

Last modified: septiembre 29, 2023

Etiquetas: Edson Alvarez