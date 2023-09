Bournemouth vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 30 de septiembre en la jornada 7 de la Premier League 2023-2024 cuando Bournemouth se enfrente al equipo del Arsenal de Mikel Arteta en un choque importante en el Vitality Stadium.

Hora y Canal Bournemouth vs Arsenal

Sede: Dean Court, Bournemouth, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Bournemouth vs Arsenal en VIVO

El Arsenal se encuentra actualmente en el quinto lugar en la clasificación de la Premier League y ha tenido un desempeño bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Gunners vencieron a Brentford por un estrecho marcador de 1-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Bournemouth, por otro lado, se encuentra actualmente en el puesto 17 de la clasificación y no ha tenido su mejor temporada hasta ahora. El equipo local derrotó al Stoke City por 2-0 esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Arsenal tiene un historial excelente contra el Bournemouth y ha ganado 11 de los 14 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con la insignificante victoria de las Cerezas.

Predicción Bournemouth vs Arsenal

El Arsenal ha estado bastante impresionante esta temporada, pero tiene algunos problemas que abordar antes de este partido. Los Gunners cuentan con excelentes jugadores en sus filas y necesitarán que futbolistas como Bukayo Saka y Leandro Trossard den un paso adelante este fin de semana.

Bournemouth no ha tenido su mejor temporada hasta ahora y está desesperado por una oportunidad. El Arsenal es el mejor equipo en este momento y debería ser capaz de ganar este partido.

Predicción: Bournemouth 1-3 Arsenal

Last modified: septiembre 29, 2023

