Atlético de Madrid vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2023-24

El Atlético de Madrid recibirá al Feyenoord en el Estadio Metropolitano en la jornada 2 de la UEFA Champions League 2023-24 este miércoles 4 de octubre.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Feyenoord

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Feyenoord en VIVO

Los Colchoneros empataron 1-1 ante la Lazio en su primer partido de campaña el mes pasado, y el portero Ivan Provedel empató para el equipo italiano con un cabezazo sublime en el minuto 95 del partido.

El Atlético de Madrid ha ganado tres partidos seguidos desde ese empate y llega al partido en buena forma. En su salida anterior, el doblete de Ángel Correa y un gol temprano en la segunda parte de Nahuel Molina les ayudaron a lograr una impresionante remontada por 3-2 sobre el Cádiz en casa en La Liga.

El campeón de los Países Bajos logró una cómoda victoria en casa por 2-0 sobre el Celtic en su primer partido de campaña, gracias a los goles de Calvin Stengs y Alireza Jahanbakhsh. Desde entonces, han continuado su racha ganadora en sus dos partidos de la Eredivisie, incluida una victoria en casa por 3-1 sobre el Go Ahead Eagles el sábado.

Stengs volvió a marcar, mientras que el extremo cedido Yankuba Minteh y Santiago Giménez añadieron dos goles más.

Este será el primer encuentro competitivo entre los dos equipos. Se enfrentaron en un amistoso de pretemporada en 2021, y el Feyenoord logró una victoria en casa por 2-1.

Predicción Atlético de Madrid vs Feyenoord

Los Colchoneros han registrado tres victorias seguidas, anotando ocho goles y concediendo tres goles en ese período. Han marcado nueve goles y han recibido cuatro goles en tres partidos en casa, que han ganado.

Curiosamente, solo han conseguido una victoria en sus últimos 11 partidos en casa en la Champions League. Están invictos en sus últimos cinco partidos en ese período, empatando cuatro.

Diego Simeone dio la bienvenida a Rodrigo De Paul y Ángel Correa tras una lesión, pero Stefan Savić se perdió después de haber sido autorizado inicialmente para jugar tras una lesión. Thomas Lemar estará ausente durante mucho tiempo, mientras que también se espera que Çağlar Söyüncü y Memphis Depay se queden fuera.

El club aan de Maas viajará a Madrid en gran forma, habiendo ganado seis partidos seguidos. Han marcado 26 goles y han recibido solo cuatro goles en ese período. Se quedan sin los servicios del delantero en forma Santiago Giménez, que cumplirá la suspensión del segundo y último partido por una tarjeta roja recogida la temporada pasada.

Su ausencia seguramente afectará su desempeño en este partido. No obstante, considerando su forma actual, se espera que disfruten de otra salida prolífica.

Con ambos equipos en buena forma en este momento, esperamos que el partido termine en un empate con muchos goles.

Predicción: Atlético de Madrid 2-2 Feyenoord

