Real Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Buen partido nos espera este sábado 7 de octubre en la jornada 7 de LaLiga 2023-24 cuando Osasuna se enfrenta al Real Madrid de Carlo Ancelotti en un choque importante en el Estadio Santiago Bernabéu.

Hora y Canal Real Madrid vs Osasuna

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Osasuna en VIVO

Osasuna se encuentra actualmente en el décimo lugar de la clasificación de La Liga y ha sido bastante inconsistente en lo que va de temporada. El equipo con sede en Pamplona superó al Deportivo Alavés por 2-0 la semana pasada y estará confiado de cara a este partido.

El Real Madrid, por otro lado, se encuentra en lo más alto de la clasificación liguera y ha estado en un estado de forma impresionante esta temporada. Los Blancos superaron al Napoli por un marcador de 3-2 en su partido anterior y buscarán mejorar este fin de semana.

El Real Madrid tiene un buen balance reciente ante Osasuna y ha ganado 27 de los últimos 41 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las cinco victorias de los Rojillos.

Predicción Real Madrid vs Osasuna

El Real Madrid ha estado en una forma impresionante esta temporada y buscará consolidar su lugar en lo más alto de la clasificación liguera. Jude Bellingham ha sido sensacional para Los Blancos hasta ahora y buscará aumentar sus hazañas heroicas este fin de semana.

Osasuna aún no ha alcanzado su ritmo en La Liga y necesitará dar lo mejor de sí contra un oponente formidable. El Real Madrid es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Predicción: Real Madrid 3-1 Osasuna.

Last modified: octubre 6, 2023

