Juventus vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2023-24

Serie A

La Juventus invitará a su rival local, el Torino, al Allianz Stadium en la primera edición del Derby della Mole de la Serie A 2023-2024 este sábado 7 de octubre.

Hora y Canal Juventus vs Torino

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Juventus vs Torino en VIVO

La Juventus tuvo un reñido empate sin goles ante el Atalanta en su partido fuera de casa la semana pasada y cayeron al cuarto lugar en la clasificación de la liga cuando la victoria del Napoli por 4-0 sobre Lecce los impulsó al tercer lugar.

El Torino ha tenido problemas en la liga últimamente, sin ganar en sus últimos tres partidos. La última vez empataron sin goles ante el Verona. Tienen nueve puntos en siete partidos hasta el momento y se encuentran en el décimo lugar de la clasificación de la liga.

El partido llega en un momento crucial, ya que la liga tendrá una pausa de dos semanas debido al parón internacional. Por lo tanto, ambos equipos buscarán llegar al descanso con una nota ganadora y también llevarse a casa la gloria del derbi.

Los dos rivales de Turín se han enfrentado 208 veces en partidos competitivos. Como era de esperar, los anfitriones dominaron el encuentro contra los visitantes con 94 victorias a su nombre. Los visitantes han vencido a los bianconeri 56 veces y 58 partidos han terminado en empate.

Predicción Juventus vs Torino

La Juventus solo ha sufrido una derrota contra los visitantes en el siglo XXI y es un gran favorito en este partido. Han mantenido su portería a cero esta temporada, dos de ellas seguidas, y deberían poder dejar una buena impresión en este partido.

Massimiliano Allegri probablemente se quedará sin los servicios del delantero en forma Dusan Vlahovic, que sufre un problema de espalda. Arkadiusz Milik, que también estuvo ausente ante el Atalanta, ha vuelto a entrenar con el equipo y se espera que sea titular aquí. Mattia De Sciglio, Alex Sandro y Paul Pogba siguen sin estar disponibles.

El Toro ha quedado en segundo lugar contra sus rivales locales recientemente y no ha ganado desde 2015. Ha marcado más de dos goles en solo dos de sus últimos 16 encuentros contra los anfitriones.

No han ganado en sus últimos tres partidos de liga y no han conseguido marcar en los dos últimos. Curiosamente, han ganado seis de sus últimos nueve partidos fuera de casa en la Serie A. Tienen una larga lista de lesionados en este momento, con Koffi Djidji, Mihai Popa, Brandon Soppy, Alessandro Buongiorno y Saba Sazono fuera de juego por lesiones.

La Vecchia Sigora ha sido el equipo dominante en los últimos encuentros contra los visitantes y, considerando el estado de forma actual de los dos equipos, respaldamos a la Juventus para lograr una cómoda victoria.

Predicción: Juventus 2-1 Torino.

Last modified: octubre 6, 2023

Etiquetas: Canal Juventus vs Torino