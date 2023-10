Honduras vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Arrancan las emociones del futbol masculino en los Juegos Panamericanos 2023 cuando este lunes la Selección Colombia Sub 23 se enfrente a Honduras Sub 23 en el Estadio Elías Figueroa Brander por la Jornada 1 del grupo B.

Hora y Canal Honduras vs Colombia

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile.

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: El canal oficial de los Juegos Panamericanos Santiago es Panam Sports Channel y por medio de su sitio en Youtube se podrá observar en vivo y directo.

Honduras vs Colombia EN VIVO

Para estos juegos Panamericanos, La Tricolor jugó una serie de amistosos de preparación, sin embargo, los resultados no fueron para nada positivo. En total; fueron 4 los partidos jugados donde cayeron en 3 y empataron uno.

Por su parte, del otro lado estará Honduras que no tuvo encuentros de preparación pero no significa que den el todo por el todo en el compromiso.

Tanto Colombia como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación, realmente no hay una clara favorita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Colombia vs Honduras EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Futbol Juegos Panamericanos 2023

Last modified: octubre 22, 2023

