Barcelona vs Shakhtar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2023-24

Barcelona jugará su último partido antes del Clásico del sábado cuando reciba al Shakhtar Donetsk en el Estadi Olimpic Lluis Companys en la jornada 3 de la Champions League 2023-2024 este miércoles 25 de octubre.

Tras iniciar su campaña europea con victorias consecutivas, los Blaugranas encabezan el Grupo H, mientras que los Topos ocupan la tercera posición con tres puntos en su haber.

Hora y Canal Barcelona vs Shakhtar

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Barcelona vs Shakhtar en VIVO

Después de ganar su primer título de liga en cuatro años la temporada pasada, el Barcelona llegó a la actual campaña buscando llevar su impresionante forma nacional al escenario europeo después de un par de años decepcionantes en la Liga de Campeones.

Los blaugrana no han logrado pasar de la fase de grupos en sus dos últimas campañas de la Champions League, pero están bien preparados para poner fin a su espera de una aparición eliminatoria después de ganar sus dos primeros partidos.

Los pupilos de Xavi salieron disparados con una dominante victoria por 5-0 sobre el Royal Antwerp en la primera jornada, antes de realizar una actuación profesional a domicilio para superar al Porto por un estrecho marcador de 1-0.

Esos dos resultados han ayudado al Barcelona a comenzar invicto la campaña 2023-24, con su racha invicta actualmente de 12 partidos después de registrar una estrecha victoria liguera sobre el Athletic Bilbao en el encuentro en casa del domingo, donde el debutante Marc Guiu anotó el gol de la victoria en 23 segundos de su llegada como suplente.

Los campeones de LaLiga se encuentran actualmente en la tercera posición, con un punto que los separa del líder de la liga, el Real Madrid, antes de uno de los partidos más importantes del calendario del fútbol europeo el sábado.

Sin embargo, antes de que los Blaugrana puedan concentrarse plenamente en su preparación para El Clásico, deben negociar el choque de la Champions League del miércoles contra el Shakhtar, y buscarán mantener su récord del 100% en casa después de ganar sus seis partidos oficiales anteriores en casa esta temporada. manteniendo la portería a cero en cinco de esos concursos.

Se espera que el cuarteto del Barcelona Jules Kounde, Sergi Roberto, Frenkie de Jong y Pedri estén ausentes, mientras que Robert Lewandowski y Raphinha están en una carrera contra el tiempo para ser incluidos en el equipo de la jornada.

Alejandro Baldé y Lamine Yamal se deshicieron de sus preocupaciones físicas para participar en el choque del domingo contra el Athletic, y los dos productos de la cantera del Barcelona están listos para comenzar el miércoles.

Después de regresar de Sudamérica tras el parón internacional, el defensa uruguayo Ronald Araujo fue utilizado desde el banquillo el fin de semana, pero se espera que aparezca en la línea de fondo el miércoles, y podría unirse a él en la defensa central Íñigo Martínez, quien puso en una impresionante actuación contra su antiguo club el domingo.

Tras su memorable debut, Guiu podría ser incluido en un equipo de la Liga de Campeones por primera vez en su carrera.

Compitiendo en su séptima fase de grupos consecutiva de la Champions League, el Shakhtar tiene que afrontar el desafío de jugar sus partidos europeos en casa en la sede neutral del Volksparkstadion en Hamburgo debido a la guerra en curso en su país de origen.

Les costó adaptarse a su nuevo entorno en la primera jornada, cuando el esfuerzo de Kevin Kelsy en la primera mitad resultó infructuoso en una decepcionante derrota por 3-1 ante el Porto.

El Shakhtar parecía encaminarse hacia otra derrota en su viaje a Bélgica, donde Amberes tomó una ventaja de dos antes de que el equipo ucraniano diera la vuelta a la contienda, cortesía de un doblete de Danylo Sikan y un esfuerzo de Yaroslav Rakitskyi, pero tuvieron que hacerlo. sobrevivió al último penalti fallado por Toby Alderweireld para lograr una victoria por 3-2.

Los visitantes del miércoles experimentaron un cambio de entrenador desde ese resultado después de que Patrick van Leeuwen fuera relevado de sus funciones, lo que dio como resultado que el director de fútbol del club, Darijo Srna, fuera puesto al mando de forma interina.

Srna comenzó su mandato interino con una contundente victoria en casa sobre LNZ Cherkasy, mientras Kelsy anotó dos goles tardíos tras el primer gol de Sikan para asegurar una victoria por 3-0, que deja al Shakhtar en la tercera posición de la Premier League ucraniana y a dos puntos del primer puesto con un juego en la mano.

El desafío será mucho más difícil el miércoles, cuando el Shakhtar se enfrente al Barcelona en un partido competitivo por primera vez desde abril de 2011, y llegue al duelo entre semana con solo dos victorias en sus últimos 15 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones (6E, 7D).

Todavía se espera que el Shakhtar no pueda contar con el defensa de 20 años Stav Lemkin, que se ha perdido los últimos cinco partidos desde que se lesionó en la derrota por 3-1 ante el Porto en la primera jornada.

Después de un período al margen, Valeriy Bondar jugó los 90 minutos completos en su primera aparición desde julio, y después de conseguir un valioso tiempo de juego en su haber, el defensa central está listo para conservar su lugar para el partido del miércoles.

Después de haber marcado tres goles en sus dos últimas apariciones, a Sikan se le asignará la ingrata tarea de liderar la línea, y como se espera que las oportunidades sean pocas y espaciadas, estará bajo presión para cumplir cuando lleguen las oportunidades.

Predicción Barcelona vs Shakhtar

Si bien puede haber una tendencia en el equipo de Barcelona a tener un ojo puesto en el Clásico del sábado, Xavi le recordará a su equipo que debe permanecer completamente concentrado en la tarea que tiene entre manos.

El conjunto catalán ha afrontado bien el traslado al Estadi Olimpic Lluis Companys esta temporada y creemos que continuará su excelente forma en casa al conseguir los tres puntos en el partido de la Liga de Campeones del miércoles.

Predicción: Barcelona 2-0 Shakhtar

