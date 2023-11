Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Bundesliga 2023-24

Bundesliga

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 4 de noviembre en la jornada 10 de la Bundesliga 2023-24 con otra edición de Der Klassiker cuando el Bayern Múnich de Thomas Tuchel se enfrenta a su archirrival Borussia Dortmund en un encuentro de alto perfil en el Signal Iduna Park.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 5:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México.

Streaming: Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich en VIVO

El Borussia Dortmund ocupa actualmente el cuarto lugar en la clasificación de la Bundesliga y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. El equipo local superó al TSG Hoffenheim con una importante victoria por 1-0 en la DFB Pokal esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Bayern Múnich, por otro lado, se encuentra actualmente en el segundo lugar de la clasificación y ha subido de nivel en las últimas semanas. Los gigantes bávaros sufrieron una sorprendente derrota por 2-1 a manos del Saarbrucken en su partido de media semana en la Copa y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Bayern Múnich tiene un excelente historial histórico en Der Klassiker y ha ganado 66 de los 133 partidos disputados entre ambos equipos en todas las competiciones, frente a las 32 victorias del Borussia Dortmund.

Predicción Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

El Bayern Múnich quedó atónito en la DFB Pokal y tiene algo que demostrar de cara a este partido. Los bávaros tienen una plantilla excelente a su disposición y no pueden permitirse el lujo de perder este partido.

El Borussia Dortmund ha dado buenos resultados en lo que va de temporada, pero el sábado se enfrentará a su prueba de fuego. Ambos equipos tienen problemas que resolver en este momento y podrían empatar este fin de semana.

Predicción: Borussia Dortmund 2-2 Bayern Múnich.

