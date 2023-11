PSV vs Lens EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El PSV recibirá al Lens en el Philips Stadion por la jornada 4 de la UEFA Champions League 2023-24 este miércoles 8 de noviembre.

Hora y Canal PSV vs Lens

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Brabante Septentrional, Países Bajos

Hora: 8:00 pm de Portugal. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: HBO Max en México. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (excepto Argentina y Chile donde irá por Fox Sports)

PSV vs Lens en VIVO

El PSV ha atravesado una racha sin victorias en la competición hasta el momento, habiendo empatado dos partidos consecutivos desde la derrota por 4-0 ante el Arsenal en su primer partido de la campaña.

Mientras tanto, el Lens han comenzado su participación invicto, empatando dos de los tres partidos.

Los dos equipos se enfrentaron en Francia el mes pasado en el partido de ida, y el encuentro terminó en empate 1-1. Johan Bakayoko rompió el empate en el minuto 54 para darle al PSV la ventaja, pero Elye Wahi empató para Lens solo 11 minutos después.

Los Granjeros registraron victorias consecutivas en sus dos últimos partidos de la Eredivisie y derrotaron al Heracles por 6-0 el sábado, con buena actuación del Chucky Lozano, para mantener su récord del 100% en la liga.

Por otro lado, Les Sang et Or ampliaron su racha invicta en todas las competiciones a nueve partidos con un empate sin goles contra el Lorient en la Ligue 1 el sábado.

Ambas partes se enfrentarán apenas por segunda vez. Empataron en el partido de ida el mes pasado y buscarán sumar los tres puntos de este partido.

Predicción PSV vs Lens

El PSV tiene un récord del 100% en la Eredivisie esta temporada, anotando 11 goles en sus dos últimos partidos. Curiosamente, no han logrado replicar esa forma en la Champions League, anotando sólo tres goles en tres partidos y concediendo siete veces.

Solo han perdido uno de sus últimos siete encuentros en casa contra equipos franceses en competiciones europeas. Han marcado al menos tres goles en siete de sus últimos nueve partidos en casa y buscarán contar con su destreza goleadora en este partido.

Por otro lado, Les Sang et Or han ganado solo uno de sus siete partidos fuera de casa en todas las competiciones. No han podido anotar en tres de sus últimos cinco partidos fuera de casa y podrían tener dificultades aquí. Hasta el momento no han ganado en partidos fuera de casa contra equipos holandeses.

Llegan al partido con una racha de nueve partidos invictos, en los que solo han recibido cinco goles. Su destreza defensiva será un factor clave en este partido.

Aunque los hombres de Peter Bosz llegan al partido en gran forma, han tenido problemas en sus últimos partidos en la Liga de Campeones, y su última victoria en casa en la competición fue en 2015. Teniendo esto en cuenta y considerando también el estado de forma defensivo de los visitantes en este momento, podría producirse un empate con pocos goles.

Predicción: PSV 1-1 Lens

Last modified: noviembre 7, 2023

