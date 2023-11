Real Madrid vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Solo se necesita un punto para que el Real Madrid avance a los octavos de final de la Champions League 2023-2024 cuando el Braga visite el Bernabéu este miércoles 8 de noviembre en el Grupo C.

Los Blancos mantienen un récord perfecto con tres victorias en tres partidos continentales hasta el momento, lo que los sitúa en el primer lugar, seis puntos por delante de sus rivales ibéricos.

Hora y Canal Real Madrid vs Braga

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: HBO Max en México. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (excepto Argentina y Chile donde irá por Fox Sports)

Real Madrid vs Braga en VIVO

En la búsqueda de su 15ª Copa de Europa en la temporada 2023-24, el Real Madrid ha demostrado un profesionalismo destacado en la fase de grupos hasta ahora, superando al Napoli y al Union Berlín por la mínima en ambas ocasiones, antes de una actuación similar ante el Braga.

El gol de Rodrygo en el primer palo y el acostumbrado gol de Jude Bellingham dieron a los Blancos una ventaja de dos goles justo después de la hora de juego. Aunque Álvaro Djalo venció a Kepa Arrizabalaga en el primer palo solo dos minutos después del gol de Bellingham, el equipo de Carlo Ancelotti mantuvo el control en la última media hora para mantenerse impecable en el Grupo C.

Dado que el Union Berlín aún no ha sumado un solo punto en el Grupo C hasta el momento, y debido a la ventaja histórica del Real Madrid sobre el Braga, los Blancos solo necesitan evitar la derrota el miércoles para asegurarse un puesto entre los dos primeros. Una victoria los situaría a un punto del primer puesto si el Napoli sufre una sorprendente derrota ante el Union Berlin.

A pesar de ello, el Real Madrid pasó de la euforia de una victoria por 2-1 en El Clásico sobre el Barcelona al desencanto de un frustrante empate sin goles con el Rayo Vallecano el domingo. Aunque el equipo de Ancelotti disparó 22 veces y tuvo el 63% del balón, no lograron marcar. Aun así, la racha invicta de ocho partidos es un logro a destacar.

Los Blancos también han evitado la derrota en cada uno de sus últimos ocho partidos en casa de la Champions League (ganando siete de ellos) y no han dejado de anotar en un partido continental en el Bernabéu desde 2018, marcando en 24 partidos seguidos desde una derrota por 3-0 ante el CSKA Moscú.

Las alarmas sonaron cuando Jude Bellingham se lesionó el hombro en la primera mitad del empate del domingo contra el Rayo Vallecano. Aunque Ancelotti no cree que la lesión sea grave, no sería una sorpresa verlo descansando a mitad de semana.

Eder Militao (LCA), Thibaut Courtois (LCA) y Aurelien Tchouameni (pie) no estarán disponibles el miércoles, mientras que la lesión muscular de Dani Ceballos también necesita una mayor evaluación. No obstante, Ancelotti espera contar con Ferland Mendy después de dejarlo fuera del partido del fin de semana por precaución.

Por lo tanto, el puesto de Fran García en el lateral izquierdo podría estar en juego, y Ancelotti también podría modificar su sistema si Bellingham no puede jugar, volviendo potencialmente a un 4-3-3 con Rodrygo, Vinicius Junior y Joselu en la delantera.

Por otro lado, cada uno de los tres partidos del Braga en la Liga de Campeones hasta el momento se ha resuelto con un solo gol. Los hombres de Artur Jorge comenzaron con una estrecha derrota por 2-1 ante el Napoli antes de remontar una desventaja de dos goles para vencer al Union Berlin en un emocionante encuentro de cinco goles.

La victoria por 3-2 ante el Union Berlin, que se selló con un gol de André Castro en tiempo de descuento, mantiene a los visitantes, terceros clasificados, en la pelea por alterar el orden establecido, aunque su primera derrota ante el Napoli significa que el Braga no puede clasificarse entre los dos primeros incluso si logran una victoria sorprendente sobre el Real Madrid.

El sábado, los hombres de Jorge tuvieron un calentamiento casi perfecto para su visita al Bernabéu, llegando al descanso con una desventaja de 1-0 contra el Portimonense en la Primeira Liga, pero terminaron prevaleciendo por 6-1 gracias a una ráfaga de goles en la segunda mitad, incluido un hat-trick de Simon Banza en los últimos 10 minutos.

Los Arzobispos aún no han fallado en marcar esta temporada y han anotado al menos dos veces en cada uno de sus últimos cuatro partidos como visitantes (12 en total). Sin embargo, la disciplina defensiva no es su punto fuerte, ya que también han encajado múltiples goles en cinco de sus últimos seis partidos como visitantes.

No obstante, los portugueses experimentarán un desafío inédito el miércoles al enfrentarse por primera vez a un equipo español en un partido inaugural de la Liga de Campeones como visitantes. A pesar de ello, los equipos de la Primeira Liga no suelen tener éxito en el Bernabéu; el Real Madrid no ha perdido un partido europeo en casa contra un equipo de la Primeira Liga.

En contraposición, ningún jugador del Braga se encuentra actualmente en la enfermería visitante. El lateral izquierdo de la selección española sub-21 Víctor Gómez superó un problema muscular y jugó 65 minutos en la victoria ante el Portimonense.

Jorge tiene muchas opciones para elegir en todas las áreas del campo y podría considerar llamar a Joe Mendes al once inicial si Gómez no está al cien por ciento. Sikou Niakate podría ofrecer un respiro a José Fonte, de 39 años, si es necesario.

El mayor dilema de selección para Jorge parece estar en el área de doble pivote, donde Vitor Carvalho y Rodrigo Zalazar compiten por el puesto junto a Al-Musrati.

Pronóstico Real Madrid vs Braga

El Real Madrid solo ha jugado un partido sin Bellingham esta temporada, pero dado el historial defensivo del Braga como visitante, la posible ausencia del inglés no debería tener un impacto importante en el resultado del miércoles.

El Braga debería jugar sin reservas mientras intenta mantener vivas sus propias esperanzas de clasificación entre los dos primeros. Sin embargo, inevitablemente se abrirán espacios para que los anfitriones los aprovechen, y confiamos en la defensa de Ancelotti para mantener su portería a salvo y desempeñar un papel importante en asegurar un lugar entre los dos primeros.

Predicción: Real Madrid 2-0 Braga

