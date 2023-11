[Video] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Santos 3-0 Jornada 10 Liga MX Apertura 2023

Liga MX Torneo Apertura 2023

El Monterrey logró un buen triunfo 3-0 sobre Santos en duelo pendiente de la jornada 10 del Torneo Apertura 2023 en la cancha del BBVA.

El partido arrancó de gran manera para Monterrey ya que apenas a los 4 minutos apareció Maxi Meza para anotar el 1-0, tras eso los Rayados seguían dominando, Santos no podía generar con claridad, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Monterrey seguía sobrellevando las acciones, era mejor y al 72 Germán Berterame liquidaba la victoria con el 2-0, pero no fue todo, ya que al 87 López sacó disparo que rechazó Acevedo, pero el rebote le quedó a César Garza que no perdonó el 3-0 final.

Con esta victoria el Monterrey se colocó segundo con 32 puntos y un empate en la última fecha les aseguraría ese lugar, mientras que Santos quedó décimo con 20 unidades y se jugará el todo por el todo en la última fecha. En la última jornada de la Liga MX, los Rayados visitarán a Querétaro el sábado, mismo día en que los Guerreros visitarán al Atlético San Luis. Monterrey 3-0 Santos.

