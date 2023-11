Japón vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Continúa la Copa del Mundo Sub 17 de Indonesia 2023 la actividad del Grupo D nos trae un partido de suma importancia para ambas selecciones, pues Japón y Argentina se juegan muchas de sus aspiraciones este martes 14 de noviembre.

Hora y Canal Japón vs Argentina

Sede: Estadio Jalak Harupat, Kutawaringin, Java Occidental, Indonesia

Hora: 6:00 am de México. 9:00 am de Argentina. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: VIX en México. TyC Sports y DSports en Argentina. Telemundo en Estados Unidos.

Japón vs Argentina EN VIVO

La escuadra de Japón debutó en la Copa del Mundo con un triunfo por la mínima frente a Polonia, colocandose momentáneamente en la segunda posición del sector y dejando las cosas muy encaminadas hacia una posible clasificación.

La escuadra Nipona asegurará su presencia en los Octavos de Final con una victoria frente a la Albiceleste y deberá esperar el resultado entre Polonia y Senegal para conocer su posición tras la jornada 2; de no conseguir los tres puntos, enfrentará a los africanos en la última fecha con la obligación de al menos obtener un punto para buscar alcanzar la siguiente fase.

Por su parte, la Albiceleste no tuvo el mejor de los debuts en la competencia, pues cayó frente a Senegal por dos goles a uno y su desempeño dejó mucho que desear al marcar hasta el minuto 92, un gol que no sirvió de mucho para vencer al cuadro africano.

Argentina necesita urgentemente del triunfo si no quiere jugarse el todo por el todo en la Fecha 3 ante Polonia, pues con cero puntos y diferencia de menos un gol, se ubica en la tercera posición del sector y en un torneo tan corto, es necesario sumar cuantos puntos sean necesarios para conseguir un boleto a los Octavos.

La actividad del Mundial Sub 17 continúa y mientras mas nos acercamos a los duelos definitivos, mas emociones nos esperan en cada partido. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

