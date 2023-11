Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Newcastle y Chelsea buscarán volver a la senda del triunfo y escalar en la tabla de la Premier League 2023-2024 cuando se enfrenten en St James’ Park este sábado 25 de noviembre

Mientras que los Magpies ocupan el séptimo lugar en la tabla con 20 puntos en 12 partidos, los Blues se encuentran cuatro puestos y cuatro puntos más atrás en el décimo lugar.

Hora y Canal Newcastle vs Chelsea

Sede: St James Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Newcastle vs Chelsea en VIVO

Newcastle no pudo entrar en el parón internacional en lo más alto, ya que vio su racha de siete partidos invicto en la liga poner fin a la derrota del antiguo equipo de Eddie Howe, el Bournemouth, hace dos semanas.

Apenas cuatro días después de perder 2-0 ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, un equipo agotado de Magpies fue derrotado por el mismo marcador ante los Cherries gracias a un doblete en la segunda mitad de Dominic Solanke.

Las lesiones han descarrilado ligeramente la campaña de Newcastle, pero podría decirse que el parón internacional llegó en un momento decente para que los hombres de Howe se reiniciaran y permitieran que algunas estrellas del primer equipo mejoraran su estado físico antes de una serie de partidos desafiantes en las próximas semanas.

Situado a seis puntos de los cuatro primeros de la Premier League y también último de su grupo de la Champions League, al choque del sábado contra el Chelsea del Newcastle le seguirán encuentros con el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Everton, el Tottenham Hotspur y el AC Milan (a cuatro). de los cuales están en casa.

Newcastle dará la bienvenida a un regreso a St James’ Park, donde ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos en casa de la Premier League sin respuesta, venciendo a tres clubes de Londres (Brentford, Crystal Palace y Arsenal) en el proceso; Desde febrero de 1907, los Magpies no habían ganado cinco partidos seguidos en casa en la máxima categoría sin encajar un gol.

A diferencia del Newcastle, el Chelsea llegó al parón internacional con buen humor después de sumar cuatro valiosos puntos en partidos consecutivos contra el ex líder de la Premier League, el Tottenham Hotspur, y el actual líder de la tabla, el Manchester City.

Después de vencer a un equipo de nueve hombres de los Spurs por 4-1 en un concurso caótico en el norte de Londres, los Blues compartieron el botín con el Man City luego de un apasionante empate 4-4 en Stamford Bridge, con el ex jugador de los Citizens, Cole Palmer, acaparando los titulares después de fríamente. anotando un penalti en el minuto 95 para salvar un punto.

A pesar de ganar solo cuatro de sus primeros 12 partidos de la Premier League, el equipo de Mauricio Pochettino ha mostrado signos prometedores en los últimos meses, ya que solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, mientras que también parecía una amenaza mayor en la final. tercero, ya que ha marcado 20 goles en el mismo período, después de haber marcado solo siete en otros tantos partidos al comienzo de la campaña.

Lograr una racha constante de forma será uno de los principales objetivos de Pochettino en las próximas semanas si su equipo quiere escalar posiciones europeas; El Chelsea solo ha conseguido dos victorias consecutivas en la Premier League en un período de 42 partidos que se remonta a octubre de 2022, y lo hizo en marzo y octubre de este año.

Sin embargo, triunfar el sábado podría resultar complicado, ya que el Chelsea ha perdido 13 partidos fuera de casa en la Premier League en Newcastle; Los Blues solo han perdido más en la división en sus visitas al Arsenal y al Liverpool (15 cada uno). El Chelsea sufrió una leve derrota por 1-0 en St James’ Park la temporada pasada, pero vale la pena señalar que nueve de los 11 jugadores que comenzaron ese partido abandonaron el club desde entonces.

Pronóstico Newcastle vs Chelsea

Después de dos partidos frenéticos cargados de goles contra los Spurs y el Man City, el Chelsea puede esperar un partido más igualado contra el Newcastle considerando que solo se han marcado dos goles o menos en siete de los últimos ocho encuentros entre los dos clubes.

La victoria para cualquiera de los equipos proporcionaría un importante impulso de confianza de cara al período festivo, pero si Newcastle se fortalece con algunas estrellas que regresan de una lesión, los anfitriones deberían hacer lo suficiente para reclamar una parte del botín frente a un St James entusiasmado. ‘ Parque.

Pronóstico: Newcastle 1-1 Chelsea

