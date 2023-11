Brentford vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 vuelve a la acción tras el parón por Fecha FIFA, este sábado 25 de noviembre cuando Brentford se enfrente al impresionante Arsenal de Mikel Arteta en un encuentro crucial en el Gtech Community Stadium.

Hora y Canal Brentford vs Arsenal

Sede: Gtech Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brentford vs Arsenal en VIVO

Brentford se encuentra actualmente en el puesto 11 en la clasificación de la Premier League y ha sido inconsistente esta temporada. El equipo local cayó por 3-0 a manos del Liverpool la semana pasada y necesitará trabajar duro para recuperarse en este partido.

El Arsenal, por otro lado, ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la liga y ha dado un paso al frente esta temporada. Los Gunners superaron fácilmente a Burnley por un cómodo marcador de 3-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Arsenal tiene una ligera ventaja sobre el Brentford y ha ganado siete de los 18 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las seis victorias del Brentford.

Predicción Brentford vs Arsenal

El Arsenal tiene un equipo impecable a su disposición, pero necesitará mejorar para tener una oportunidad en la carrera por el título contra el Manchester City. Bukayo Saka y Gabriel Martinelli desempeñan papeles cruciales en ambos flancos de los Gunners y deberán estar en su mejor momento para ser letales este fin de semana.

Brentford ha superado sus expectativas en el último año y puede lograr una sorpresa en su día. Sin embargo, el Arsenal es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Brentford 1-3 Arsenal

Last modified: noviembre 24, 2023

