Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Barcelona buscará alcanzar tres victorias consecutivas en LaLiga 2023-24 cuando reanude su campaña nacional con un viaje al Rayo Vallecano este sábado 25 de noviembre en Madrid.

El equipo dirigido por Xavi, actualmente tercero en la clasificación, superó al Alavés antes del parón internacional, mientras que el Rayo Vallecano, décimo clasificado, sufrió una derrota en casa por 2-1 ante el líder de la división, el Girona, la última vez.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Barcelona

Sede: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Rayo Vallecano vs Barcelona en VIVO

El Rayo ha terminado en la 12.ª y 11.ª posición en sus dos últimas campañas en La Liga desde su regreso a este nivel. El equipo capitalino ha tenido un comienzo sólido esta temporada, sumando 18 puntos para ubicarse en la décima posición de la tabla.

El equipo de Francisco ha ganado cuatro, empatado seis y perdido solo tres de sus 13 partidos de liga en esta temporada, estando a solo cuatro puntos de los seis primeros de cara a la siguiente serie de partidos de la máxima categoría de España.

El Rayo llegó con una racha invicta de nueve partidos a su enfrentamiento contra el Girona antes del parón internacional, pero sufrió una derrota por 2-1 ante el equipo que actualmente lidera la división.

Álvaro García adelantó a los anfitriones en el Estadio de Vallecas, pero el Girona anotó dos veces sin respuesta para asegurar todos los puntos, infligiendo apenas la tercera derrota liguera de la temporada a los madrileños.

El Rayo está increíblemente invicto en sus últimos cuatro enfrentamientos de liga contra el Barcelona, y su última derrota ante los gigantes catalanes se produjo en marzo de 2019. La temporada pasada, Los Franjirrojos ganaron 2-1 en casa, mientras que los puntos se repartieron en un empate sin goles en el Camp Nou el primer fin de semana de la campaña.

Mientras tanto, el Barcelona estuvo lejos de convencer contra el Alavés la última vez, quedando atrás en el primer minuto del partido, antes de que Robert Lewandowski anotara un doblete en la segunda mitad para asegurar los tres puntos.

Se han formulado críticas al entrenador Xavi en las últimas semanas, ya que el equipo ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, y sus dos victorias durante esa racha no han sido convincentes, siendo el equipo especialmente afortunado de escapar con los tres puntos contra la Real Sociedad a principios de este mes.

La derrota del Barcelona por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en la Champions League el 7 de noviembre puso en riesgo su puesto en octavos de final, a pesar de seguir encabezando el Grupo H con nueve puntos. El Porto viajará a España la próxima semana y otro mal resultado del campeón de La Liga podría dejarlo en una situación difícil en el grupo.

Los dirigidos por Xavi han ganado nueve, empatado tres y perdido uno de sus 13 partidos en la Liga, situándose en la tercera posición con un total de 30 puntos, a dos puntos del segundo Real Madrid y a cuatro del Girona, que no muestra signos de decadencia después de un comienzo sorprendente.

El Barcelona no ha sido exactamente convincente en las últimas semanas, y sus dos próximos partidos de liga después de este son contra el Atlético de Madrid y el Girona, por lo que el equipo está entrando en una racha crucial de partidos antes de las vacaciones de invierno.

Predicción Rayo Vallecano vs Barcelona

El reciente historial del Rayo contra el Barcelona les dará confianza, y los visitantes no están precisamente en su mejor momento en cuanto a actuaciones y resultados. Sin embargo, los gigantes catalanes a menudo encuentran la manera de conseguir victorias cuando lo necesitan, y los respaldamos para asegurar tres puntos importantes este fin de semana.

Pronóstico: Rayo 1-2 Barcelona

Last modified: noviembre 24, 2023

Etiquetas: Barcelona