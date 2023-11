Everton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Seguimos con la actividad de este domingo 26 de noviembre en la jornada 14 de la Premier League 2023-2024 cuando el Everton se enfrenta al Manchester United de Erik ten Hag en un choque importante en Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Manchester United

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Everton vs Manchester United en VIVO

El Everton se encuentra actualmente en el puesto 19 en la clasificación de la Premier League y ha tenido dificultades para competir con sus rivales de primera categoría esta temporada. El equipo local superó al Crystal Palace con una victoria crucial por 3-2 antes del parón internacional y buscará lograr un resultado similar en este partido.

Por otro lado, el Manchester United se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación y ha dado un paso al frente en las últimas semanas. Los Red Devils derrotaron al Luton Town por un estrecho marcador de 1-0 en su partido anterior y estarán confiados de cara a este partido.

El Manchester United tiene un buen historial histórico ante el Everton y ha ganado 93 de los 211 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 71 victorias de los Toffees.

Predicción Everton vs Manchester United

El Manchester United ha mostrado una mejora desde el inicio de la temporada y tendrá la intención de embarcarse en una racha de resultados positivos. Los Red Devils tienen algunos problemas que resolver esta temporada y no pueden permitirse el lujo de perder puntos en este encuentro.

El Everton podría encontrarse en una batalla por el descenso esta temporada y tener una montaña que escalar en los próximos meses. El Manchester United es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Everton 1-2 Manchester United

Last modified: noviembre 25, 2023

