Tottenham vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 abre su actividad de este domingo 26 de noviembre, cuando el Aston Villa se enfrenta al Tottenham de Ange Postecoglou en un choque importante en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Aston Villa

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Tottenham vs Aston Villa en VIVO

El Aston Villa se encuentra actualmente en el quinto lugar en la clasificación de la Premier League y ha superado consistentemente sus expectativas en lo que va de temporada. El equipo visitante venció al Fulham con un convincente marcador de 3-1 antes del parón internacional y estará confiado de cara a este partido.

Por otro lado, el Tottenham se encuentra actualmente en la cuarta posición de la clasificación y también ha tenido un buen desempeño en esta temporada. Sin embargo, los anfitriones sufrieron una sorprendente derrota por 2-1 a manos del Wolverhampton Wanderers en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Tottenham Hotspur tiene un buen historial histórico ante el Aston Villa y ha ganado 77 de los 172 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 59 victorias de los Villanos.

Predicción Tottenham vs Aston Villa

El Tottenham ha mostrado una marcada mejora con Ange Postecoglou, pero tiene algunos problemas que abordar antes de este partido. Jugadores como Dejan Kulusevski y Giovani Lo Celso han dado un paso adelante hasta ahora y tendrán que demostrar su valía este fin de semana.

El Aston Villa ha superado constantemente sus expectativas con Unai Emery y tendrá la intención de luchar por su lugar entre los cuatro primeros. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían empatar el domingo.

Pronóstico: Tottenham 1-1 Aston Villa

Last modified: noviembre 25, 2023

Etiquetas: Aston Villa