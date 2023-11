Arsenal vs Lens EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Necesitando solo un punto más para avanzar a los octavos de final de la Champions League 2023-24, el Arsenal recibe al advenedizo Lens de la Ligue 1 en el Emirates Stadium para el choque del Grupo B este miércoles 29 de noviembre.

Los Gunners han sumado nueve puntos de 12 posibles, lo que los hace inalcanzables a estas alturas del torneo, aunque su único error hasta el momento se produjo contra las tropas de Franck Haise.

Hora y Canal Arsenal vs Lens

Sede: Emirates Stadium,Londres Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Arsenal vs Lens en VIVO

Incluso con Bukayo Saka siendo pateado sin fin por miembros de la retaguardia del Sevilla (un par de los cuales escaparon polémicamente de las tarjetas amarillas) en la cuarta jornada, el Arsenal fue testigo de cómo su chico estrella de Hale End se desempolvaba y ponía a los Gunners al borde de las rondas eliminatorias.

Con derrotas consecutivas ante West Ham y Newcastle aún frescas en la memoria, el Arsenal pasó a la espada a los campeones de la Europa League gracias a un esfuerzo de Leandro Trossard en la primera mitad y un remate sereno de Saka en la segunda mitad, aunque el trabajo sigue incompleto a falta de dos partidos.

Con una ventaja de cuatro puntos sobre Lens y PSV Eindhoven en el primer lugar, y con el Sevilla fuera del primer puesto, el Arsenal tendrá garantizado terminar entre los dos primeros si evita la derrota el miércoles, y los Gunners también ganarán el grupo si pueden derrotar a Les Sang et Or esta semana.

Incluso si el Arsenal se queda corto ante el Lens por segunda vez esta temporada, su billete para la eliminatoria quedará confirmado si el PSV pierde ante el Sevilla, aunque el equipo de Mikel Arteta no estará de humor para aprovechar la suerte, como ocurrió en el último choque de la Premier League con Brentford.

Después de sobrevivir a un par de calamidades de Aaron Ramsdale, el Arsenal superó a Manchester City y Liverpool hasta la cima de la tabla gracias a un cabezazo tardío de Kai Havertz, ampliando su racha de victorias en todos los torneos a tres partidos, y ningún equipo visitante ha salido de los Emiratos con una victoria en su nombre hasta ahora en 2023-24.

Es posible que Lens haya ingresado al Grupo B con aspiraciones más modestas después de terminar su exilio en la Liga de Campeones, especialmente con los hombres de Haise sufriendo una caída significativa en su forma al comienzo de la nueva temporada mientras se adaptaban a la vida sin Seko Fofana y RB Leipzig, con destino a Arabia Saudita. El nuevo tirador, Lois Openda.

Sin embargo, quedar invicto en cada uno de sus tres primeros partidos de la Liga de Campeones inmediatamente colocó a Les Sang et Or en el primer lugar de la conversación, aunque llegan a la quinta jornada en tercer lugar, lo suficientemente bueno para un boleto a la Europa League, debido a su derrota en manos del PSV la última vez.

Un cabezazo por excelencia de Luuk de Jong demostró la diferencia entre los dos equipos en Eindhoven el 8 de noviembre, y aunque solo la columna de enfrentamientos directos mantiene al Lens por debajo del PSV en este momento, sus esperanzas de estar entre los dos primeros del ranking se evaporarán si pierde ante el Arsenal y los gigantes holandeses hunden al Sevilla.

Sin embargo, los hombres de Haise se dirigen al norte de Londres después de haber recuperado su talento defensivo, venciendo al Marsella por 1-0 y al Clermont por 3-0 en sus dos últimos partidos de la Ligue 1, y el cabezazo de De Jong para el PSV es el único gol que los visitantes han concedido en sus últimos cinco partidos en todos los torneos.

Además, esa derrota por 1-0 marca su única derrota en sus últimos 12 partidos a nivel continental y nacional, y gracias a su victoria por 2-1 sobre el Arsenal en el Stade Bollaert-Delelis en octubre, el Lens ahora está invicto en tres partidos de la Liga de Campeones contra el Gunners, que solo ha vencido a Les Sang et Or en la Copa de la UEFA.

Pronóstico Arsenal vs Lens

La excelencia defensiva ha sido el tema del Lens durante las últimas semanas, pero enfrentarse al Arsenal en los Emirates será un asunto completamente diferente para las tropas de Haise.

El esperado regreso de Danso beneficiará enormemente a Les Sang et Or, y el Arsenal no ha mostrado la misma habilidad ofensiva que en 2022-23, pero las tropas en forma de Arteta aún deberían atacar en más de una ocasión para irrumpir en el campo. últimos 16.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Lens

