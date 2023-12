Alemania vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Alemania y Francia se enfrentarán este sábado 2 de diciembre en la final del Mundial Sub-17 2023 en Indonesia, una revancha de la final de la Eurocopa de este año en la categoría que los alemanes ganaron en los penaltis.

Sede: Estadio Manahan, Surakarta, Java Central, Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Argentina y Brasil. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. TUDN en México. DirecTV Sports en Argentina y Brasil

Los jóvenes alemanes, que también vencieron a Francia por 3-1 en la fase de grupos de la Eurocopa el pasado mes de junio, buscan conseguir su primer título mundial.

Paris Brunner, delantero de 17 años del Borussia Dortmund, liderará el ataque alemán después de marcar un doblete en la semifinal contra Argentina que ganaron por la vía penal tras empatar 3-3 en 120 minutos.

El equipo de Jean-Luc Vannuchi de Francia venció a Mali por 2-1 en su semifinal y cuenta con una defensa que hasta ahora solo ha concedido un gol.

«Alemania es un equipo clínico con un potencial ofensivo muy interesante y ataques rápidos, que son su punto fuerte», expresó Vannuchi.

El técnico francés podrá contar con Mathis Lambourde del Rennes e Ismail Bouneb del Valenciennes, quienes fueron decisivos tanto en cuartos como en semifinales.

Francia ganó el torneo por última vez en 2001

Tanto Alemania como Francia saben de la importancia de este partido ya que no hay margen de error, el ganador será campeón y el perdedor se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

