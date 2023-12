Arsenal vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 abre su actividad de la jornada 14 este sábado 2 de diciembre con un gran duelo donde el Arsenal buscará sumar una nueva victoria que los consolide en la cima, pero tendrán que recibir a los Wolves que saldrán por la sorpresa al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Wolves

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Arsenal vs Wolves en VIVO

Los Wolves ocupan actualmente el puesto 12 en la clasificación de la Premier League y han experimentado altibajos en esta temporada. El equipo visitante sufrió una derrota por 3-2 ante el Fulham la semana pasada, y enfrentará un desafío significativo al intentar recuperarse en este partido.

En contraste, el Arsenal lidera la clasificación liguera en este momento y ha mostrado un rendimiento impresionante durante la temporada. Los Gunners aplastaron al Lens con un contundente marcador de 6-0 en su último partido y buscarán obtener un resultado similar este fin de semana.

El Arsenal tiene un historial favorable ante los Wolves, habiendo ganado 62 de los 122 enfrentamientos entre ambos equipos, en comparación con las 32 victorias de los Lobos.

Predicción Arsenal vs Wolves

El Arsenal ha dado un paso adelante en el último mes y buscará consolidar su posición en la cima de la clasificación. Los Gunners cuentan con un equipo fuerte y buscarán aprovechar al máximo su excelente forma.

Aunque los Wolves pueden sorprender en el día, su historial en el Emirates Stadium no ha sido favorable. El Arsenal es el equipo mejor posicionado en este momento y debería ser capaz de asegurar la victoria en este partido.

Predicción: Arsenal 3-1 Wolves

Last modified: diciembre 1, 2023

Etiquetas: Arsenal