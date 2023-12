West Ham vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Seguimos con la actividad de la jornada 14 de la Premier League 2023-2024 con el enfrentamiento entre Crystal Palace y el equipo del West Ham dirigido por David Moyes en el London Stadium este domingo 3 de diciembre.

Hora y Canal West Ham vs Crystal Palace

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Crystal Palace en VIVO

El West Ham se encuentra actualmente en el noveno lugar de la clasificación de la Premier League y ha tenido un rendimiento bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Hammers lograron una importante victoria por 2-1 sobre el Burnley en su último partido de liga y buscarán replicar ese resultado este fin de semana con Edson Álvarez como titular.

Crystal Palace, por otro lado, ocupa el puesto 13 en la clasificación de la liga en este momento y ha mostrado inconsistencia a lo largo de la temporada. Los Eagles sufrieron una sorprendente derrota por 2-1 ante Luton Town la semana pasada y necesitarán recuperarse en este partido.

El West Ham tiene un historial favorable ante el Crystal Palace, habiendo ganado 25 de los 66 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 18 victorias de las Águilas.

Predicción West Ham vs Crystal Palace

El West Ham cuenta con un equipo impresionante, aunque aún no ha alcanzado su mejor forma esta temporada. Han tenido un rendimiento sorprendentemente pobre contra el Crystal Palace en el London Stadium y buscarán corregir eso en este partido.

Crystal Palace, a pesar de su derrota sorprendente ante Luton Town, tiene el potencial de sorprender. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían terminar empatando este fin de semana.

Pronóstico: West Ham 1-1 Crystal Palace

