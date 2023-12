Betis vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid intentará lograr seis victorias consecutivas en todas las competiciones cuando visiten al Betis este sábado 9 de diciembre en la jornada 16 de LaLiga 2023-2024.

Los Blancos han logrado tres victorias consecutivas en la máxima categoría de España, lo que les ha ayudado a recuperar la primera posición en la tabla frente al paquete sorpresa del Girona, mientras que los Béticos ocupan la séptima posición, sumando 25 puntos en sus primeros 15 partidos de la campaña.

Hora y Canal Betis vs Real Madrid

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Real Madrid en VIVO

El Betis llega al encuentro de este fin de semana tras una victoria por 2-1 sobre el Villanovense en la Copa del Rey el miércoles, lo que le permitió avanzar a la tercera ronda de la competición, mientras se encuentra en una sólida posición en su grupo de la Europa League de cara a la última jornada.

De hecho, el equipo de Manuel Pellegrini encabeza el Grupo C con nueve puntos, uno más que el Rangers, segundo clasificado, mientras que está dos más que el Sparta Praga, tercero, y los últimos partidos se disputarán el 14 de diciembre.

El Betis cuenta con un récord de seis victorias, siete empates y dos derrotas en sus 15 partidos de La Liga esta temporada, lo que le ha permitido acumular 25 puntos para situarse séptimo en la tabla, a solo tres puntos del quinto clasificado, el Athletic Bilbao, con el mismo número. de partidos, pero la última vez empataron sin goles ante el Almería del sótano.

Solo los tres primeros (Real Madrid, Girona y Barcelona, todos con uno) han perdido menos partidos de liga que el Betis esta temporada, pero demasiados empates les han impedido meterse entre los cuatro primeros a estas alturas.

Los verdiblancos no vencen al Real Madrid en la máxima categoría española desde marzo de 2020, pero los dos equipos empataron sin goles en el partido correspondiente durante la campaña 2022-23, mientras que el equipo de Pellegrini ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos de liga en frente a sus propios seguidores.

Mientras tanto, el Real Madrid llegará a este partido tras una victoria por 2-0 sobre el Granada en La Liga el fin de semana pasado, con Brahim Díaz y Rodrygo en el marcador para los anfitriones en el Bernabéu.

Actualmente, a los Blancos les faltan varios jugadores importantes por lesión, pero están en una forma impresionante, ganando cada uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas dos victorias en la Liga de Campeones, lo que les ha permitido asegurar su lugar en la última ronda de la competición como ganadores del Grupo C.

El equipo de Carlo Ancelotti viajará a Alemania para su último partido de la fase de grupos contra el Union Berlín la próxima semana, pero será un partido sin presión para el equipo español.

Desde que perdió 3-1 ante el Atlético de Madrid el 24 de septiembre, el Real Madrid ha ganado siete y empatado dos de sus nueve partidos en La Liga, y un total de 38 puntos le han dejado en lo más alto de la tabla, pero solo ocupa el segundo lugar -colocado al Girona en el récord de enfrentamientos directos entre los dos equipos.

Los Blancos están cuatro puntos por delante del tercer clasificado, el Barcelona, y el equipo de Ancelotti sin duda buscará tres victorias ligueras antes del parón invernal contra Betis, Villarreal y Alavés, lo que los dejaría en una posición sólida en la tabla por delante del segundo. la mitad de la campaña.

Pronóstico Betis vs Real Madrid

El Betis es más que capaz de conseguir un resultado positivo en este partido, y no sería una sorpresa ver una victoria en casa, o incluso un empate. Sin embargo, el Real Madrid está encontrando formas de ganar partidos en este momento y esperamos que el equipo de Ancelotti consiga una estrecha victoria en Sevilla este fin de semana.

Predicción: Betis 1-2 Real Madrid

Last modified: diciembre 8, 2023

