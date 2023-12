Manchester United vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Manchester United jugará este sábado 9 de diciembre contra el Bournemouth en Old Trafford por la jornada 16 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Manchester United vs Bournemouth

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester United vs Bournemouth en VIVO

El Manchester United llega a este partido tras una victoria por 2-1 sobre el Chelsea en la liga. Un doblete del internacional escocés Scott McTominay aseguró la victoria del Manchester United. El atacante Cole Palmer marcó el gol del Chelsea.

Bournemouth, por otro lado, venció al Crystal Palace por 2-0 en su último partido de liga. Los goles del central argentino Marcos Senesi y del internacional galés Kieffer Moore sellaron el trato para el Bournemouth.

En 12 enfrentamientos cara a cara entre los dos equipos, el Manchester United ganó nueve partidos, perdió dos y empató uno.

Predicción Manchester United vs Bournemouth

El Manchester United ocupa actualmente el sexto lugar en la liga y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Podría decirse que hicieron su mejor actuación de la temporada en su partido contra el Chelsea. A pesar de no tener a Marcus Rashford en el once inicial, el Manchester United logró realizar una excelente actuación ofensiva, aunque su actuación defensiva no fue tan buena.

El técnico Erik ten Hag se ha visto sometido a una inmensa presión esta temporada y ha habido varios momentos en los que parecía probable que se fuera. Sin embargo, el holandés sigue a cargo del club y su actuación contra el Chelsea fue un recordatorio oportuno de la positividad que él y el equipo generaron la temporada pasada.

Bournemouth, por otro lado, ocupa el puesto 15 en la liga y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga. Después de un comienzo de temporada lento, ahora han producido una buena serie de actuaciones y resultados.

El técnico Andoni Iraola estaba muy valorado cuando llegó procedente del Rayo Vallecano, y surgieron interrogantes tras el inicio de temporada del Bournemouth. Sin embargo, ahora se vislumbran lo que puede hacer con algo de tiempo.

Con el Manchester United nunca se sabe, pero lo ideal sería que ganaran aquí.

Pronóstico: Manchester United 2-0 Bournemouth

Etiquetas: Bournemouth