Luton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Luton se enfrentará al Manchester City en Kenilworth Road este domingo 10 de dciembre en la jornada 16 de la Premier League 2023-24.

Hora y Canal Luton vs Manchester City

Sede: Kenilworth Road, Luton, Bedfordshire, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Luton vs Manchester City en VIVO

El Luton Town llega a este partido tras una derrota por 4-3 ante el Arsenal en su último partido de liga. Los goles de los atacantes brasileños Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, el mediocampista alemán Kai Havertz y el mediocampista inglés Declan Rice aseguraron la victoria del Arsenal.

El central Gabriel Osho, el atacante Elijah Adebayo y el mediocampista Ross Barkley marcaron los goles del Luton Town.

El Manchester City, por otro lado, perdió 1-0 ante el Aston Villa en su último partido de liga. El extremo jamaiquino Leon Bailey anotó el único gol del partido para sellar el trato para el Aston Villa.

Esta es la primera vez que el Luton Town juega contra el Manchester City en la liga.

Predicción Luton vs Manchester City

El Luton ocupa actualmente el puesto 18 en la liga, un punto detrás del Everton, y ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga. Sin embargo, han realizado algunas buenas actuaciones esta temporada; algunos pensarían que merecían conseguir al menos un punto en el partido contra el Arsenal.

No muchos esperan que permanezcan en la liga, pero con clubes como Everton y Nottingham Forest en terrenos inestables, Luton Town podría lograr hacer lo inesperado.

El Manchester City, por otro lado, es cuarto en la liga, seis puntos detrás del líder de la liga, el Arsenal. Perdieron recientemente ante el Aston Villa y, más que la derrota, es el hecho de que merecían perder lo que ha despertado el interés de muchos. El Aston Villa fue cómodamente el mejor equipo en ese partido, una sensación que no muchos aficionados del Manchester City habrían experimentado desde la llegada de Pep Guardiola.

Todavía se espera que ganen la liga y rompan algunos récords en el camino, pero siempre es un experimento mental interesante imaginar cómo se las arreglaría el Manchester City si más clubes actuaran contra ellos como lo hizo Aston Villa.

El Manchester City será el favorito.

Pronóstico: Luton 0-4 Manchester City

Last modified: diciembre 9, 2023

