Tottenham vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Se cierra la actividad de la jornada 16 de la Premier League 2023-2024 este domingo 10 de diciembre, cuando el Newcastle se enfrenta al Tottenham de Ange Postecoglou en un encuentro importante en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Newcastle

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Tottenham vs Newcastle en VIVO

Newcastle ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha sido inconsistente esta temporada. Las Urracas sufrieron una sorprendente derrota por 3-0 a manos del Everton en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Tottenham, por el contrario, se encuentra actualmente en la quinta posición de la clasificación y no ha estado en su mejor momento en las últimas semanas. El equipo del norte de Londres sufrió una derrota por 2-1 contra el West Ham esta semana y tiene algo que demostrar en este partido.

El Tottenham tiene un buen historial ante el Newcastle y ha ganado 73 de los 168 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 61 victorias de las Urracas

Predicción Tottenham vs Newcastle

Tottenham ha mostrado una mejora con Ange Postecoglou, pero parece haber tenido un problema durante el último mes. Los anfitriones han tenido problemas a la defensiva durante la semana pasada y necesitarán ser más sólidos este fin de semana.

Newcastle tampoco ha alcanzado aún su ritmo esta temporada y necesitará dar lo mejor de sí en este encuentro. Ambos equipos tienen problemas que resolver en este momento y podrían empatar en este partido.

Pronóstico: Tottenham 1-1 Newcastle

Last modified: diciembre 9, 2023

Etiquetas: Canal Tottenham vs Newcastle