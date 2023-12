Estrella Roja vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El Manchester City, actual campeón de la Champions League, se desplaza a Serbia para enfrentarse al Estrella Roja de Belgrado en el estadio Marakaná en su último partido del Grupo G este miércoles 13 de diciembre.

Ambos equipos se enfrentan por primera vez desde que los Citizens remontaron en el descanso para vencer a los Serbios por 3-1 en el Etihad Stadium en septiembre en la primera jornada.

Hora y Canal Estrella Roja vs Manchester City

Sede: Estadio Rajko Mitić, Belgrado, Serbia

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Estrella Roja vs Manchester City en VIVO

El enfrentamiento del miércoles con el Manchester City representa el último partido europeo del Estrella Roja de Belgrado en la campaña 2023-24, ya que tiene garantizado terminar en el último lugar del Grupo G y salir de Europa por completo después de perder cuatro y empatar uno de sus primeros cinco partidos de la Liga de Campeones en esta temporada.

El Estrella Roja perdió la oportunidad de asegurar el tercer puesto del grupo y descender a la Europa League tras sufrir una derrota fuera de casa por 2-0 ante el Young Boys en la quinta jornada hace dos semanas, ampliando su racha de derrotas fuera de casa en la Champions League a nueve partidos.

Desde entonces, el equipo de Barak Bakhar ha respondido ganando sus últimos tres partidos nacionales por un marcador global de 9-1, incluida la victoria en casa por 3-1 del fin de semana pasado sobre Mladost Lucani en la SuperLiga serbia.

Los goles de Aleksandar Katai, Jovan Mijatovic y Hwang In-beom ayudaron al líder de la liga, el Estrella Roja, a conseguir el máximo de puntos y a establecer un récord europeo de racha invicta más larga en casa: 122 partidos sin derrota desde 2017, rompiendo el récord anterior que ostentaba el Real Madrid (121) entre 1957 y 1965.

El Estrella Roja ahora centra su atención en el choque de la Champions League del miércoles contra el Manchester City, en el que buscarán evitar sufrir derrotas consecutivas en casa en la competición por primera vez desde que perdieron 4-0 y 6-0 ante el Tottenham Hotspur y el Bayern Munich respectivamente en noviembre de 2019.

Después de una racha de tres empates y una derrota en cuatro partidos de la Premier League, el actual campeón Manchester City volvió a la senda del triunfo cuando remontó para lograr una muy necesaria victoria por 2-1 sobre Luton Town en Kenilworth Road el domingo.

Los Citizens iban perdiendo en el descanso gracias a un cabezazo a corta distancia de Elijah Adebayo, pero dos goles en apenas dos minutos y 50 segundos mediada la segunda mitad de Bernardo Silva y Jack Grealish ayudaron a los hombres de Pep Guardiola a darle vuelta al partido y asegurar tres puntos muy disputados para los visitantes.

El Manchester City, que ocupa el cuarto lugar en la tabla de la Premier League y está a cuatro puntos del líder Liverpool, ahora se está preparando para una racha de seis partidos en todas las competiciones en el espacio de 17 días para concluir 2023, con su choque entre semana contra el Estrella Roja y el partido de la Premier League contra el Crystal Palace el sábado, seguido de dos partidos del Mundial de Clubes en Arabia Saudita, antes de terminar el año con partidos de la máxima categoría contra el Everton y el Sheffield United.

Guardiola y compañía simplemente jugarán por orgullo cuando salgan al estadio Rajko Mitic por primera vez, pero deberían estar motivados por la perspectiva de convertirse en el segundo club inglés después del Liverpool (2021-22) en ganar los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones en una sola temporada.

La victoria del miércoles para el Manchester City, que ha ganado tres y empatado cuatro de sus últimos siete partidos europeos fuera de casa, también lo convertiría en el primer equipo inglés en la historia de la Copa de Europa/Liga de Campeones en ganar ocho partidos consecutivos en la competición.

Pronóstico Estrella Roja vs Manchester City

El Estrella Roja espera terminar la fase de grupos en lo más alto y es posible que no tenga una mejor oportunidad de vencer a los actuales campeones de Europa, quienes podrían hacer cambios masivos en su equipo al haber asegurado ya la clasificación para las rondas eliminatorias.

Sin embargo, el Manchester City estará decidido a aprovechar la victoria del fin de semana pasado sobre Luton, y la alineación que seleccione Guardiola debería ser lo suficientemente fuerte como para superar a sus homólogos serbios en el camino a conseguir el máximo de puntos.

Pronóstico: Estrella Roja 1-3 Manchester City

Last modified: diciembre 12, 2023

