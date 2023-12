Union Saint-Gilloise vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2023-24

Europa League

Union Saint-Gilloise recibirá al Liverpool en Lotto Park este jueves 14 de diciembre con la esperanza de asegurarse un lugar en los octavos de final de la UEFA Europa League 2023-24.

Hora y Canal Union Saint-Gilloise vs Liverpool

Sede: Estadio Constant Vanden Stock, Anderlecht, Bruselas, Bélgica

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Union Saint-Gilloise vs Liverpool en VIVO

Union SG mantiene una pizca de esperanza, pero el Liverpool no es el tipo de equipo al que le gustaría enfrentarse en una situación como esta. El equipo de Alexander Blessin se disparó en el pie después de conformarse con un empate sin goles hace casi dos semanas en su último partido de la Europa League.

El empate los deja languidecer en el tercer lugar del Grupo E con cinco puntos, tres menos que el segundo clasificado, el Toulouse. Incluso si Union SG consiguiera una improbable victoria sobre Liverpool el jueves, necesitarán que LASK Linz venza a Toulouse para avanzar a los octavos de final.

Union SG está en buena forma a nivel nacional, habiendo ganado sus últimos tres partidos en casa por un marcador combinado de 7-2. Esperarán que su impulso les ayude a lograr lo impensable el jueves. Pero incluso entonces, la progresión seguiría estando fuera de sus manos.

Mientras tanto, el Liverpool se aseguró un lugar en los octavos de final después de golear al LASK Linz por 4-0 en casa hace quince días. Cody Gakpo anotó un doblete y Luis Díaz y Mohamed Salah anotaron en lo que fue una cómoda victoria para los Rojos.

El Liverpool se sitúa ahora en lo más alto de la tabla de la Premier League gracias a su victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace. Los Rojos tienen partidos de alto perfil contra Manchester United y Arsenal después del partido contra Union SG este jueves.

Como tal, aunque se han clasificado para las fases eliminatorias, el Liverpool buscará ganar fuerza antes de una serie de partidos cruciales en la Premier League.

Union SG ha jugado tres partidos europeos contra rivales ingleses. Han perdido los tres.

Predicción Union Saint-Gilloise vs Liverpool

Union Saint-Gilloise intentará ser el agresor en casa. El Liverpool dará descanso a algunos de sus mejores jugadores después de haberse asegurado ya un lugar en los octavos de final. Sin embargo, los hombres de Klopp todavía tendrán suficiente calidad para vencer a Union SG aquí.

Predicción: Union Saint-Gilloise 1-3 Liverpool

Last modified: diciembre 13, 2023

Etiquetas: Canal Union Saint-Gilloise vs Liverpool