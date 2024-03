West Ham vs Friburgo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2023-24

Europa League

Después de una conclusión controvertida y extraña en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2023-2024, West Ham United y Friburgo se enfrentarán nuevamente en el estadio de Londres este jueves 14 de marzo.

El equipo alemán llega a la capital inglesa con una ventaja de 1-0 para proteger del encuentro inaugural de la semana pasada, donde a las tropas de David Moyes se les negó cuestionablemente un penalti en el último momento.

Hora y Canal West Ham vs Friburgo

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

West Ham vs Friburgo en VIVO

Friburgo y West Ham se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la Europa League 2023-24, y en ambas ocasiones los Hammers terminaron en el lado ganador, pero sus próximos visitantes obtuvieron una venganza potencialmente significativa en el Europa-Park Stadion el 7 de marzo.

Después de 80 minutos sin goles en Alemania, Michael Gregoritsch dirigió el disparo fallido de Roland Sallai al fondo de la red de Lukasz Fabianski, pero el West Ham estaba en armas cuando el balón golpeó el brazo extendido de Noah Weisshaupt dentro del área de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

El árbitro Alejandro Hernández llegó tarde a la pantalla, que casi siempre precede a la imposición de un penal, pero para desconcierto y furia de Moyes, el árbitro mantuvo su decisión en el campo, lo que obligó al West Ham a hacerlo de la manera más difícil el jueves por la noche.

Sin embargo, los campeones de la Europa Conference League ciertamente lo hicieron de la manera más difícil el domingo por la tarde, remontando una desventaja de dos goles contra el Burnley para forzar un empate 2-2 en la Premier League, quedando así a siete puntos de sus últimos nueve en la máxima categoría cuando un raro golpe de Danny Ings completó el cambio.

La racha de los anfitriones sin portería a cero en todos los torneos puede ser ahora de 11 partidos, pero solo han encajado seis goles en sus últimos 10 partidos europeos en casa, todos los cuales terminaron con victoria. Aunque el último visitante continental que se impuso en el London Stadium fue el rival alemán del Friburgo, el Eintracht Frankfurt, en las semifinales de 2021-22.

Die Adler se hizo con la corona de la Europa League ese año, un buen augurio para los seguidores más supersticiosos de Friburgo, que ahora están a solo 90 minutos de alcanzar los cuartos de final de una gran competición continental por primera vez en sus 120 años de historia.

En la campaña 2022-23, Friburgo debutó en las últimas etapas de la Europa League, solo para caer con una derrota global por 3-0 ante la Juventus, pero el equipo dirigido por Christian Streich ha logrado dos resultados encomiables en la Bundesliga a cada lado de su éxito inicial contra los Hammers.

Un empate 2-2 con el vacilante campeón Bayern Munich precedió a su victoria por 1-0 sobre los hombres de Moyes, y los brasileños de Breisgau pusieron fin a su racha de seis partidos sin ganar en la máxima categoría con un triunfo por 2-1 en casa del VfL Bochum el domingo, donde Gregoritsch y Maximilian Eggestein acertaron.

Ubicado octavo en la tabla de la Bundesliga con una diferencia de siete puntos con respecto al Eintracht Frankfurt en sexto lugar, el estrellato de la Europa League aparentemente será la mejor apuesta de Friburgo si quiere regresar al continente para los renovados torneos 2024-25, y llega a Londres después de haber ganado cinco de sus últimos nueve partidos fuera de casa en la competición secundaria europea.

En cada uno de los últimos seis partidos de Friburgo en todos los torneos, los Breisgau-brasileños también encontraron el fondo de la red, pero sucumbieron a una derrota por 2-0 en el césped del West Ham en diciembre, y un resultado idéntico el jueves sería satisfactorio para los Hierros si quieren corregir los errores de la semana pasada.

Pronóstico West Ham vs Friburgo

West Ham no puede permitirse comenzar el partido de vuelta del jueves de la misma manera que lo hizo contra Burnley, pero con la progresión europea en juego y la venganza en mente, el equipo remodelado de Moyes debería explotar en el Estadio de Londres.

Friburgo ha demostrado consistentemente ser una fuerza a tener en cuenta en el último tercio, pero la ofensiva del West Ham a menudo es demasiado poderosa para sofocarla, y tenemos fe en los Irons para revertir su déficit del partido de ida y reservar su boleto al sorteo de octavos de final.

Predicción: West Ham 3-1 Friburgo

Last modified: marzo 13, 2024

Etiquetas: Canal West Ham vs Friburgo