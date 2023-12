Un jugador de la Selección Colombia podría llegar al fútbol mexicano

🚨 Me habían pedido no decirlo hasta hoy, pero antes del primer partido de la final, Fuad Char se reunió con Víctor Cantillo (30) y no hubo acuerdo. Hasta ayer seguía caída la negociación con #Junior ❌🔴⚪️🔵



👀 El centrocampista colombiano negocia con dos equipos, uno de México pic.twitter.com/OMn8SzYnXA