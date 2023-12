Burnley vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Seguimos con las emociones de este sábado 16 de diciembre en la jornada 17 de la Premier League 2023-2024 cuando el Burnley se enfrenta al Everton de Sean Dyche en un encuentro importante en Turf Moor.

Hora y Canal Burnley vs Everton

Sede: Turf Moor, Burnley, Lancashire, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Burnley vs Everton en VIVO

El Burnley se encuentra actualmente en el puesto 19 en la clasificación de la Premier League y ha luchado por hacer frente a los rigores de la máxima categoría esta temporada. El equipo local empató 1-1 contra el Brighton & Hove Albion y necesitará mejorar en este partido.

Por otro lado, el Everton se encuentra actualmente en el puesto 17 de la clasificación y ha mejorado en las últimas semanas. Los Toffees sorprendieron al Chelsea con una victoria por 2-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Everton tiene un buen balance histórico ante el Burnley y ha ganado 52 de los 121 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 38 victorias de la Vinotinto y Oro.

Predicción Burnley vs Everton

El Everton se ha destacado durante el último mes y buscará aprovechar al máximo su racha púrpura este fin de semana. Abdoulaye Doucoure ha encontrado el fondo de la red en cada uno de sus dos últimos partidos y buscará dejar su huella en este partido.

El Burnley no ha estado en su mejor momento esta temporada y no puede permitirse el lujo de perder puntos en este partido. Sin embargo, el Everton está en mejor forma en este momento y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Burnley 1-3 Everton

