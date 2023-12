Athletic vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Buen partido tendremos este sábado 16 de diciembre en la jornada 17 de LaLiga 2023-24 cuando el Athletic Bilbao se enfrenta al Atlético de Madrid de Diego Simeone en un encuentro importante en San Mamés.

Hora y Canal Athletic vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio San Mamés, Bilbao, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:!5 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Athletic vs Atlético de Madrid en VIVO

El Atlético de Madrid ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de La Liga y ha estado en excelente forma en lo que va de temporada. Los Colchoneros superaron fácilmente a la Lazio por un cómodo marcador de 2-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Athletic Bilbao, por el contrario, se encuentra actualmente en la quinta posición de la clasificación y también ha dado un paso al frente esta temporada. El equipo vasco empató 1-1 contra el Granada la semana pasada y necesitará dar un paso más en este partido.

El Atlético de Madrid tiene un buen balance reciente contra el Athletic de Bilbao y ha ganado 27 de los últimos 48 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 14 victorias de los Leones de San Mamés.

Pronóstico Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se ha destacado con Diego Simeone esta temporada y tendrá la intención de consolidar su lugar entre los cuatro primeros. Antoine Griezmann ha sido el talismán de su equipo esta temporada y buscará dejar su huella este fin de semana.

El Athletic Bilbao puede dar un gran golpe en su día, pero el sábado se enfrentará a un equipo formidable. El Atlético de Madrid es el mejor equipo sobre el papel y tiene una ligera ventaja de cara a este partido.

Predicción: Athletic Bilbao 1-2 Atlético de Madrid

Last modified: diciembre 15, 2023

