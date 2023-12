Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 17 de diciembre en el cierre de la jornada 17 de la Premier League 2023-2024 cuando el Manchester United se enfrenta al Liverpool de Jurgen Klopp en un encuentro de alto perfil en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester United

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Manchester United en VIVO

El Liverpool se encuentra actualmente en lo más alto de la clasificación de la Premier League y ha estado en excelente forma en lo que va de temporada. El equipo de Merseyside sufrió una sorprendente derrota por 2-1 a manos del Union Saint-Gilloise en la Europa League esta semana y necesitará recuperarse en este partido.

El Manchester United, por su parte, ocupa el sexto lugar en la clasificación liguera y no ha estado en su mejor momento esta temporada. Los Diablos Rojos sufrieron una estrecha derrota por 1-0 a manos del Bayern Múnich en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Manchester United tiene un buen balance histórico ante el Liverpool y ha ganado 82 de los 211 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 71 victorias de los Reds.

Predicción Liverpool vs Manchester United

El Liverpool ha mostrado una mejora constante desde el inicio de la temporada y tendrá la intención de luchar por el título de liga en las próximas semanas. Jugadores como Darwin Núñez y Mohamed Salah pueden ser letales en su día y tendrán que dar un paso al frente en lo que será un encuentro enorme.

El Manchester United ha tenido problemas esta temporada y se enfrentará a una prueba de fuego intimidante este fin de semana. El Liverpool está en mejor forma en este momento y debería poder ganar este partido.

Predicción: Liverpool 3-0 Manchester United

