CONFIRMADO: Así quedaron los octavos de final de la Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Este lunes 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-24 donde habrán varios partidos destacados los cuales no nos podemos perder.

Cabe mencionar que en el sorteo, los equipos de un mismo país no se podrían enfrentar entre sí, tampoco los que compartieron grupo en la primera fase y no pueden disputar sus partidos de eliminatoria el mismo día.

Sabiendo eso, así quedaron los cruces de octavo de final:

Arsenal vs Porto

Napoli vs FC Barcelona

PSG vs Real Sociedad

Inter vs Atlético de Madrid

Lazio vs Bayern Munich

Copenague vs Manchester City

Leipizig vs Real Madrid

Los partidos correspondientes a los octavos de final se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero del próximo año 2024 los partidos de ida, y los días 5, 6, 12 y 13 de marzo los de vuelta.

Last modified: diciembre 18, 2023

Etiquetas: Arsenal