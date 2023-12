Fluminense vs Al Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2023

Mundial de Clubes 2023

Con un lugar en juego para la final del Mundial de Clubes 2023, los titanes brasileños Fluminense se enfrentarán al gigante egipcio Al Ahly en la semifinal este lunes 18 de diciembre en Jeddah.

El equipo de Fernando Diniz superó las dos primeras rondas del torneo para acceder a la fase de semifinales, mientras que el enfrentamiento de segunda ronda del Al Ahly contra el Al Ittihad terminó con un triunfo por 3-1.

Hora y Canal Fluminense vs Al Ahly

Sede: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita

Hora: 12:00 pm de México y Centroamérica. 1:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: FIFA+

Fluminense vs Al Ahly en VIVO

Después de ganar su primer título de Copa Libertadores en la campaña 2022-23, derrotando a Boca Juniors en 120 minutos de emociones, derrames y mala disciplina, Fluminense hará su debut en el Mundial de Clubes en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, donde el equipo de Diniz tiene un par de errores para corregir.

Si bien el Tricolor hizo historia en el continente en el año calendario actual, sus hazañas nacionales dejaron bastante que desear, ya que solo pudieron lograr un séptimo puesto en la campaña Brasileiro 2023, terminando 14 puntos menos que el campeón Palmeiras.

La eliminación en octavos de final de la Copa do Brasil ante Flamengo fue otra mancha en el cuaderno del Fluminense, pero los campeones de la Copa Libertadores estarán presentes en la fase de grupos del próximo año debido a su primer éxito en el torneo más prestigioso de Sudamérica y ahora se les ha entregado un potencial billete de oro al estrellato mundial.

Sin embargo, las tropas de Diniz no han preparado su estancia en Arabia Saudita de la manera ideal, ya que terminaron su indiferente campaña en el Brasileiro con derrotas consecutivas ante Palmeiras y Gremio, perdiendo 1-0 a domicilio ante los campeones antes de perder 3-2 en casa. latiendo a manos de este último.

Sin embargo, la derrota ante Palmeiras marcó la única vez en sus últimos seis partidos que el Tricolor no logró hacer abultar la red, y un período de descanso de 11 días también debería hacer mucho bien a los hombres de Diniz contra el Al Ahly, cuyos esfuerzos contra el Al Ittihad valieron la pena increíblemente.

Mientras el Fluminense espera su bautismo en el Mundial de Clubes, el Al Ahly, que ha reinado en el fútbol egipcio desde finales de la década de 1940, consiguió un lugar en la competición internacional por novena vez gracias a sus triunfos en la CAF 2022-23. Liga de Campeones.

Dejando de lado a su rival continental, los Diablos Rojos obtuvieron una cita de segunda ronda con el gastador Al Ittihad, que desplegó a Fabinho, N’Golo Kante y Karim Benzema en un once de aspecto amenazador, pero la superioridad financiera de los campeones de la Pro League saudí no lo hizo. no se traduce en dominio en el campo.

De hecho, un penalti de Ali Maaloul, un remate sublime de Hussein El Shahat y un gol de Emam Ashour impulsaron al Al Ahly a una ventaja inexpugnable poco después de la hora, y un consuelo en el tiempo de descuento de Benzema, que falló un penalti en la primera mitad, solo llevó a aplausos apagados desde el muro amarillo de los seguidores de Al Ittihad.

Ni siquiera una tarjeta roja tardía a Anthony Modeste pudo arruinar la fiesta del Al Ahly, pero el club ahora dirigido por Marcel Koller – una vez a cargo de Austria – nunca antes había llegado a la final del Mundial de Clubes, llevándose a casa la medalla de bronce en 2006. Ediciones 2020 y 2021.

Invictos en todos los torneos desde octubre, los Diablos Rojos serán recompensados con un partido decisivo contra el Manchester City o el Urawa Red Diamonds si logran romper su semifinal el lunes; de lo contrario, al 43 veces egipcio le espera otro desempate no deseado por el tercer puesto. Campeones de la Primera División.

Pronóstico Fluminense vs Al Ahly

La retirada forzosa de Kahraba contra el Al Ittihad no fue lo que recetó el médico para el Al Ahly, pero el equipo de Koller debería afrontar el partido del lunes sin ningún temor después de haber dado una lección de fútbol a Benzema y compañía el viernes.

Sin embargo, un tiempo mínimo de recuperación difícilmente beneficiará a los campeones egipcios contra un Fluminense rebosante de experiencia internacional y ganadores de partidos, y las tropas brasileñas, que han descansado bien, tienen nuestro voto para avanzar a la final.

Pronóstico: Fluminense 3-1 Al Ahly

Last modified: diciembre 18, 2023

