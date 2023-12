Nottingham Forest vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Cerramos la actividad de este sábado 30 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2023-2024, cuando Nottingham Forest se enfrenta al Manchester United de Erik ten Hag en un encuentro crucial en el City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Manchester United

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Nottingham Forest vs Manchester United en VIVO

Nottingham Forest se encuentra actualmente en el puesto 16 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. El equipo local sorprendió al Newcastle United con una victoria por 3-1 esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Manchester United, por otro lado, ocupa actualmente el sexto lugar en la clasificación y ha sido inconsistente en lo que va de temporada. Los Red Devils vencieron al Aston Villa con una victoria crucial por 3-2 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Manchester United tiene un buen historial histórico ante el Nottingham Forest y ha ganado 53 de los 110 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 33 victorias del Tricky Trees.

Predicción Nottingham Forest vs Manchester United

El Manchester United ha mostrado destellos de su habilidad en las últimas semanas y necesitará trabajar duro para ascender en la clasificación de la liga. Jugadores como Rasmus Hojlund y Alejandro Garnacho tienen un potencial tremendo y buscarán dejar su huella este fin de semana.

Nottingham Forest también ha dado un paso al frente este mes, pero esta semana se enfrentará a un oponente formidable. El Manchester United es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Nottingham Forest 1-2 Manchester United

Last modified: diciembre 29, 2023

Etiquetas: Liga Premier