Manchester City vs Huddersfield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2023-24

El Manchester City, campeón de la FA Cup 2023-24, comienza la defensa de su título este domingo 7 de enero, cuando reciba al Huddersfield Town, que disputa la Champhionship, en el Etihad Stadium para disputar la tercera ronda.

Los hombres de Pep Guardiola comienzan su última búsqueda de la gloria nacional tras una racha de cuatro victorias consecutivas, mientras que los Terriers han perdido sus dos últimos partidos en la segunda división.

Hora y Canal Manchester City vs Huddersfield

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester City vs Huddersfield en VIVO

El sol brillaba sobre el suelo de Wembley cuando el Manchester City puso fin a una sequía de cuatro años sin gloria en la FA Cup el 3 de junio, donde dos goles de Ilkay Gundogan, con destino al Barcelona, vieron a los Citizens completar la segunda parte de su fantástico triplete 2022-23.

Desde que derrotaron a sus acérrimos adversarios, el Manchester United, para hacerse con el séptimo título de la FA Cup, los Citizens han sumado elogios europeos e internacionales a su vitrina de trofeos en forma de la Liga de Campeones, la Supercopa y la Copa Mundial de Clubes, y su hasta ahora vacilante título de la Premier League es ahora también hemos vuelto a la normalidad.

Tras conquistar el mundo en Arabia Saudita, los pupilos de Guardiola han sumado seis puntos de seis posibles en partidos contra Everton y Sheffield United, logrando una victoria por 2-0 sobre los Blades el pasado fin de semana gracias a Rodri y Julián Álvarez.

Los actuales campeones de la Premier League todavía tienen una diferencia de cinco puntos que compensar al líder Liverpool, aunque los Rojos han jugado un partido más que sus vecinos del norte, que dan la bienvenida al Huddersfield a la ciudad después de haber anotado al menos dos veces en cada uno de sus últimos siete partidos en todos los torneos.

Además, cada uno de los últimos 11 partidos en casa del Man City en la FA Cup ha terminado con victoria desde que fueron derrotados por 2-0 por el Middlesbrough en la cuarta ronda de la edición 2014-15, y los fanáticos de los Citizens tienen que remontarse a 2011-12 para ver el último. vez que su equipo fue eliminado en tercera ronda, aunque ese año también fueron los campeones defensores.

Por lo tanto, los seguidores más supersticiosos de Huddersfield pueden poseer una pizca de optimismo cuando se tiene en cuenta este hecho, pero la gran mayoría de los fieles de los Terriers ciertamente harán el corto viaje a través del Noroeste con esperanzas infundadas en lugar de expectativas.

El Año Nuevo no ha infundido una nueva sensación de vida a los pupilos de Darren Moore, que ganaron sólo uno de sus siete partidos en diciembre y comenzaron enero con el partido de campeonato más difícil posible el lunes, un viaje al Leicester City, favorito al título.

Un gol del capitán Michal Helik fue en vano en el King Power Stadium cuando Leicester logró una victoria por 4-1 el día de Año Nuevo, acercándose así cada vez más a un regreso a la Premier League mientras hundía cada vez más al Huddersfield, antiguo club de primera categoría. a la trampilla; Los hombres de Moore están en el puesto 21 con sólo tres puntos de ventaja sobre Sheffield Wednesday.

Han pasado 102 años desde que Huddersfield ganó su primer y único honor de la FA Cup hasta la fecha, pero los Terriers no han logrado causar sensación similar en la competencia en los últimos tiempos, sufriendo eliminaciones de tercera ronda en cuatro de las últimas cinco ediciones, y nunca desde En la temporada 1960-61 eliminaron a los campeones del torneo, enviando al Wolverhampton Wanderers a hacer las maletas ese año.

Huddersfield evitó la derrota en la fortaleza Etihad del Manchester City en mayo de 2018, manteniendo a los hombres de Guardiola en un empate sin goles en esa ocasión, pero sus dos encuentros en la temporada 2018-19 de la Premier League terminaron con los anfitriones haciendo el doblete sobre los Terriers por un global. marcador de 9-1.

Pronóstico Manchester City vs Huddersfield

Incluso con Haaland fuera de juego y Guardiola seguro que hará muchos cambios, mantener el marcador bajo será el objetivo primordial de Huddersfield en el Etihad, donde no deberían surgir sorpresas el domingo.

Con los Terriers luchando por desempeñarse y también dirigiéndose al césped de los campeones de Europa con una larga lista de ausentes, la racha ganadora del Man City debería continuar mientras avanzan hacia la cuarta ronda.

Predicción: Manchester City 5-0 Huddersfield

Last modified: enero 6, 2024

