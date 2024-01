Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2023-24

Premier League 2023-2024

Con la carrera por el título de la Premier League suspendida por un tiempo, Arsenal y Liverpool lucharán por un lugar en la cuarta ronda de la FA Cup 2023-24 en los Emirates Stadium este domingo 7 de enero.

Los Gunners cerraron 2023 con una merecida derrota por 2-1 ante el Fulham, un día antes de que los Reds ampliaran su ventaja en la cima de la tabla con una victoria por 4-2 sobre el Newcastle United.

Hora y Canal Arsenal vs Liverpool

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Arsenal vs Liverpool en VIVO

Tras la humilde derrota en casa del Arsenal a manos del West Ham el 28 de diciembre, un optimista Mikel Arteta afirmaría desafiante que los Gunners eran superiores en ambas áreas, pero el español no se hacía ilusiones de que su equipo fuera el segundo mejor en Craven Cottage tres días. más tarde.

El improvisado remate de Bukayo Saka a los cinco minutos del final resultó ser sólo un pequeño revés para los hombres de Marco Silva, que se adelantaron en masa y fueron recompensados con goles de Raúl Jiménez y Bobby Decordova-Reid, este último remató desde un córner mientras el Arsenal marcaba el marcador. Las debilidades de las piezas quedaron expuestas una vez más.

Debido a otra actuación ofensiva desdentada, el Arsenal desperdició la oportunidad de terminar un segundo año consecutivo en la cima de la tabla y cayó a una desagradable cuarta posición en medio de su difícil situación festiva, en la que los Gunners lograron solo una victoria de su últimos seis partidos.

Mientras la jerarquía analiza posibles incorporaciones al equipo en la ventana de transferencias de enero, notoriamente desafiante (se dice que un nuevo lateral izquierdo es la prioridad número uno debido a la falta de centrocampistas y delanteros asequibles), las tropas en el campo de Arteta ahora comienzan su última cruzada en la FA Cup, torneo que han ganado un récord de 14 veces a lo largo de los años.

Sin embargo, desde la última vez que levantó el trofeo frente a un Wembley vacío en 2020, el Arsenal no ha logrado avanzar más allá de la cuarta ronda (perdiendo en esa etapa ante el eventual ganador Manchester City en la campaña 2022-23) y la derrota ante el West Ham marcó Fue la primera vez en 13 partidos del Emirates que los descoloridos jugadores de Arteta no lograron hacer que la red abultara en casa.

Del mismo modo, el Liverpool tuvo que lamentarse brevemente de su propio despilfarro frente a su público local el día de Año Nuevo, donde gracias en gran parte a una parada de penalti de Martin Dubravka de Mohamed Salah, un asediado Newcastle United de alguna manera entró en los vestuarios en el descanso. con su portería a cero conservada.

Alexander Isak y Sven Botman incluso lograron romper la red de Alisson Becker frente al Kop, pero el Liverpool finalmente desempolvó sus mejores botas de tiro para marcar un cuarteto de goles, mientras que un doblete de Salah fue complementado por Curtis Jones y Cody Gakpo desde corta distancia.

La historia de la Premier League se escribió en Anfield el 1 de enero, donde el Liverpool registró la astronómica cifra de 7,27 goles esperados (xG), la cifra más alta jamás registrada para cualquier equipo inglés de la máxima categoría, y su recompensa es una ventaja de tres puntos sobre el Aston Villa en la cima. de la clasificación de la Premier League.

Ahora que regresa a la carretera, donde ha marcado en 18 partidos seguidos desde el empate 0-0 de abril en Chelsea, el Liverpool tiene la misión de agregar el número nueve de la Copa FA al gabinete, aunque la defensa de su corona 2021-22 terminó. con una salida prematura en cuarta ronda ante Brighton & Hove Albion la temporada pasada.

Además, el Liverpool se ha quedado corto en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos de la FA Cup con el Arsenal (que hundió a los Rojos 2-1 en los Emirates camino al título 2013-14) y el caótico empate 1-1 en Anfield en diciembre estiró la esperanza de los Gunners. racha invicta contra los Rojos a tres partidos respetables.

Pronóstico Arsenal vs Liverpool

Por más ineficaz que haya sido el Arsenal en el último tercio últimamente, será fascinante ver cómo el Liverpool se las arregla ofensivamente en ausencia de Salah, mientras que la ausencia de Endo y la lesión de Szoboszlai también privarán a los Rojos de algo de su fuerza en el mediocampo.

Nos aliaríamos con una unidad de Liverpool con toda su fuerza para lograr una victoria en los Emirates este fin de semana, pero habiendo perdido a un atacante simplemente irremplazable, el equipo de Klopp podría verse obligado a empatar ante un equipo del Arsenal que intenta corregir algunos errores, lo que llevaría a la repetición que ninguno de los entrenadores quería.

Predicción: Arsenal 1-1 Liverpool

