«Llega tarde a los entrenamientos y le da igual»: Miguel Ponce carga sobre Alexis Vega

El ex jugador de Chivas, Miguel Ponce, reveló para ‘TUDN’ la falta de profesionalismo y compromiso que tiene el atacante Alexis Vega, un jugador al que le reconoce su calidad futbolística, pero también la indisciplina.

«Te puedo decir que es un buen compañero, pero como él siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos, le da igual si está o no está, y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo, todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan», dijo Miguel Ponce.

A su vez, también recalcó que tiene calidad pero que le hace falta ser más profesional para que pueda tomar su carrera en serio.

«Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea», terminó diciendo al respecto.

¿Tiene razón Miguel Ponce?

Last modified: enero 12, 2024

Etiquetas: Alexis Vega