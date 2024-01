Toluca quiere más: fichó a Alexis Vega y tiene acordado a Juan Escobar

Fútbol Mexicano Noticias

El Toluca quiere seguir rompiendo el mercado de pases en la Liga MX. Ayer se confirmó la contratación de Alexis Vega proveniente de las Chivas y hoy se habla de Juan Escobar, quien llegaría de Cruz Azul.

Según ha podido informar el reportero Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports, el futbolista paraguayo está a nada de cerrar su fichaje con los Diablos Rojos y se lo bajarían a los Pumas de la UNAM que eran los mejor posicionados.

La fuente mencionada también añade que el Querétaro ha contacado con el agente del defensor y le ha preguntado si estaría dispuesto de llegar a los Gallos Blancos, pero de momento, la oferta del Toluca es la más atractiva para seguir su carrera en México.

¿Qué extranjero se iría del Toluca para poder fichar a Juan Escobar?

De momento solo existe una traba para que no se de la operación y es que en el plantel ya no hay cupos para los No formados en México y toca liberar una plaza para el registro de Juan Escobar.

Según varias fuentes, el extranjero que saldría de Toluca es el delantero Pedro Raúl, brasileño que apenas llegó a mediados del 2023 y cuyo futuro estaría en la liga de su país con el Corinthians, por lo que se trabaja a marchas forzadas en esa salida.

