[Video] Cristiano Ronaldo REVELÓ cuándo se retirará del Fútbol

Noticias

Cristiano Ronaldo estuvo presente en la gala de los Globe Soccer Awards este viernes que se llevó a cabo en Dubai. El portugués fue una de las principales figuras que estuvo presente y dejó varias declaraciones, una de ellas polémica.

En uno de los temas, el actual jugador del Al Nassr, aseguró que para él la Liga de Arabia Saudí es muy competitiva y que no cree que esté por debajo de la Ligue 1 de Francia.

Por su parte, también dio sus favoritos a ganar la Champions y cree que los de Pep Guardiola pueden repetir. «El Manchester City tiene una buena oportunidad de ganarla de nuevo. ¿Los favoritos? El Manchester City, el Real Madrid, el Bayern…», dijo Cristiano.

Y sobre el final habló de lo que fue su retiro, cosa que no planea hacer por ahora: «No lo sé, vivo el día a día. Con algunas cuestiones que he tenido a niver personal y profesional, me hacen pensar de una manera distinta. Por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a mi selección, así que por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? No lo sé para ser honesto, pero será pronto… tal vez en 10 años (risas)».

VIDEO | Cristiano Ronaldo habló de su retiro del fútbol

Last modified: enero 19, 2024

Etiquetas: Al Nassr